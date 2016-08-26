現役美軍10月起 獲准接受變性手術

自10月1日起，已在美軍服役的跨性別者，可望獲准接受變性外科手術，同時可要求國防部更改人員個資的性別註記，使有心報國者都可如願。

雖然美軍高層仍擔憂，開放跨性別者投身軍旅難免影響美軍戰力，但是美國國防部長卡特（Ash Carter）說，這項政策是正確決定，凡是希望入伍且符合入伍標準的有志者，都應享有同樣機會。

卡特並說，國家無意設關卡限制，以致合適軍旅生涯的青年喪失了保國衛民和在軍中磨練發展的機會。

他表示，凡現役的跨性別者有意動手術變性，費用可由國防部核銷，不過徵募新兵時，軍隊只接受已完成變性手術滿18個月的申請者，如此才能確定跨性別者對自己變性的事實是否已經完全穩定。

「不問，不說」（Don't ask, don't tell）是美軍向來對跨性別者採取的立場，以致許多受限者被迫退役。卡特表態指出，跨性別的軍人在世界各地服役，他們是飛機與潛艇駕駛，或者派駐在前線及在五角大廈坐辦公桌。

卡特說，如果政府對於跨性別的軍官和士兵態度不明確，他們難免遭受不公平的對待。

另外，他也表示，在此之前已安排時間與軍方領導高層廣泛討論，並採納他們就實施跨性別政策階段時間表調整的建議，目前軍方對於這樣的安排表示支持。1050826

(中央社)