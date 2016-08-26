文汶長跑8年不婚頭 和吳皓昇先有愛的結晶

文汶(右)和吳皓昇感情甜蜜，兩人還不急著結婚。(民視提供)

兩人笑稱保養品牌是愛的結晶。(民視提供)

文汶專心地為民眾解說產品。(民視提供)

葉歡(後排左起)、文汶、方馨、陸一籠、王燦、吳皓昇(前排左起)、紅毛出席活動。(民視提供)

文汶在民視《春花望露》演背叛好姊妹的犀利小三，戲裡演因為得不到吳皓昇所愛而瘋狂，戲外兩人戀情長跑多年，感情甜蜜，吳皓昇今和葉歡、方馨、王燦、陸一龍、紅毛為文汶的自創品牌「猴爺」站台。

文汶因為仍在拍戲關係，提到和男友吳皓昇感情，她說，兩人一直有結婚打算，「猴爺」也算是兩人愛的結晶，但因為事業、拍戲兩頭忙，最快也只能等到戲殺青之後才能好好考慮婚事。

文汶今在美容展推出自創品牌「猴爺」，笑說自己日前拍攝《春花望露》時就不停的和方馨說自己好緊張，一路到活動開始還是覺得很不真實。葉歡和方馨一同站台，方馨今早拍完《春花望露》便馬不停蹄的趕到現場支持，方馨說很開心好朋友有相關的化工背景可以有保養品可以使用，用起來感覺特別安心。

葉歡和方馨表示，因拍八點檔時間較長，而且外景的太陽和棚內的燈光對他們來說都是造成皮膚老化的大忌，所以除了加強臉部保養以外，葉歡平時特別注重卸妝，而且在自己沒有工作時都會讓自己吃的很營養，自己燉雞湯、做沙拉、打果汁等健康料理讓自己補補身體；方馨每天喝超過2500C.C的水來讓皮膚保持在最佳狀態，各有各的保養秘方，讓兩人都能維持在完美的凍齡狀態。

身為「猴爺」研發兼創辦人的文汶，當初因碩士論文研究的關係，才將自身的專長結合興趣創造出第一個產品「野薑花凍膜」，她自己因皮膚容易過敏，在研發過程中不停實驗和改良，共做了120次人體實驗，加上一年多的研發才有現在的成績，吳皓昇開玩笑說自己一天就做120次的實驗，產品的誕生他功不可沒。

(中時)