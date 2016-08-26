不願摘頭巾 德國穆斯林遭市長開除

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近來德、法政府都在討論是否限制穆斯林女性穿著，輿論熱議。就在此時，德國1名女性穆斯林上班第1天就因為拒絕摘下頭巾，遭到市長開除，引來批評聲浪。

德國打算繼法國等歐洲國家之後，禁止穆斯林女性在公開場合穿著全罩袍布卡（burqa）。法國許多城市也宣布禁止布基尼（burkini），認為對社會融合不利。

就在此時，1名參加為期6週的「難民願景」（Perspectives for refugees）計劃的巴基斯坦穆斯林女性實習生，卻在上班第1天，就因為拒絕摘下頭巾，被盧肯瓦爾德（Luckenwalde）市長戴海德（ElisabethHerzog-von der Heide）開除。

當地媒體Markische Allgemeine引述戴海德的話指出，由於這名穆斯林女性拒絕在有男性在場的場合摘下頭巾，讓她無法為自己找到適合的工作。

戴海德表示，允許女性戴頭巾違反市政廳的中立地位。未來會在應徵實習生時，先說明情況。

戴海德的作法在德國引發兩極討論。基督教民主黨（CDU）政客佩吉（Sven Petke）就批評這項作法沒有任何法令基礎，德國聯邦憲法法院（Federal Constitutional Court）也裁決，個人信仰與服飾不應受到譴責。

但右翼政黨則大為支持，德國另類選擇黨（AfD）議員容恩（Thomas Jung）認為，如果市政廳裡連十字架都不被允許存在，就不該給予穆斯林特殊待遇。1050826

(中央社)