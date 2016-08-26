遏止Uber違規營業 交部將修法提高罰鍰

我要評比

行政院今天下午召開跨部會會議，討論Uber爭議及計程車產業升級，達成五項共識，交通部除對Uber繼續裁罰外，也將修法提高罰鍰。

行政院的跨部會討論Uber結果，由交通部統一發稿說明。

達成的五項共識中，與交通部相關的有兩項，一是對Uber違法經營汽車運輸業持續依法裁罰，並將提案修正公路法，提高違規營業裁罰金額，有效遏止違規營業行為。

交通部路政司說，目前對違規營業的裁罰金額是新台幣5萬元到15萬元，未來要提高多少，還要進一步討論。

根據公路總局統計，對Uber開罰近兩年來，累計罰緩包括違法執業的個人及公司，超過6800萬元。

另一項與交通部有關的結論是，積極推動多元計程車方案及偏（原）鄉地區的彈性運輸服務，並協助計程車開發運用新科技技術，提供多元服務，迎向網路時代的競爭。同時，交通部將鼓勵國內計程車提供偏鄉需求反應式運輸服務。

有關是否撤資Uber案，因現階段交通部對Uber公司的處分仍在行政訴訟階段，經濟部投審會將等行政訴訟確定後再予續處。

對Uber逃漏稅問題，財政部將依法對Uber在台灣營業行為進行查稅、追稅；另為解決跨境電商逃漏稅問題，同時請財政部將跨境電商課稅修法列為下一會期優先法案。

最後一項結論為，政府期待創新產業及新經濟模式在台發展，歡迎國外資金與技術來台，並引進創新經濟模式，惟營運的模式仍應符合政府相關法規，並與其他企業公平競爭。1050826

(中央社)