菲警察總長發飆 呼籲吸毒者幹掉毒梟

菲律賓警察總長德拉羅沙呼籲吸毒者把走私販給殺了，再放火燒了他們的房子。總統杜特蒂極具爭議的打擊犯罪計畫，已造成2000人喪命。

法新社報導，德拉羅沙（Ronald dela Rosa）在今天播出的演說中表示：「你們為什麼不去看他們一下，把他們的房子澆上汽油，放火燒得一乾二淨來發洩你們的怒氣。」

「他們全都在享用你們的錢，這些錢害了你們的腦袋。你們知道誰是毒梟。你們想殺了他們嗎？去啊。殺他們是被允許的，因為你們是受害者。」

德拉羅沙昨天在菲律賓中部對數百名已投案的吸毒者演說。杜特蒂（Rodrigo Duterte）先前下達具爭議的指令，引起聯合國和人權團體撻伐。

德拉羅沙受到一連串對他不利的頭版標題砲轟後，今天對他前一天的發言致歉，並解釋說這一切都歸因於「情緒爆發」。

他告訴記者：「昨天我會這麼說，是因為我感到很糟糕。我在這些可憐人、毒販和吸毒者面前，他們看起來就像殭屍一樣。我很生氣，所以我才說了那些話。」

「如果我說了令人不快的話，我很抱歉。有許多人跟我反應。我非常抱歉。我只是一個會生氣的普通人而已。」（譯者：中央社陳昱婷）1050826

(中央社)