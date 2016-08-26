行政院拍板 將修法重罰違規Uber

我要評比

百餘輛計程車12日曾包圍行政院緩步行駛癱瘓交通，抗議投審撤資Uber決議髮夾彎。（資料照片，王英豪攝）

行政院今邀集經濟部、財政部、國發會、公平會、交通部等部會，就Uber營運爭議及未來計程車產業升級等議題做討論，會中達成共識，交通部將加強取締Uber，並修法重罰，財政部則對Uber展開查稅，計程車業界關心的撤資案，等行政訴訟案結束後再處置。

交通部路政司表示，依《公路法》規定，目前對違規營業的Uber裁罰金額為5萬元到15萬元，另有吊扣駕照規定，未來要提高多少，還要進一步討論。

公路總局統計，截至今日止，已對Uber公司開罰352件，裁罰金額共計4910萬元，另對加入Uber接受派遣司機共開431張罰單，裁罰金額共計1922萬8000元；總計裁罰應繳金額總計6832萬8000元，裁罰已繳金額總計4260萬6000元。

政院跨部會協商今達成5共識，包括：

一、為滿足消費者高品質、多元的乘車服務，交通部將積極推動多元計程車方案及偏（原）鄉地區之彈性運輸服務，並協助計程車開發運用新科技技術，提供多元服務，迎向網路時代之競爭。同時，交通部將鼓勵國內計程車提供偏鄉需求反應式運輸服務。

二、交通部對Uber違法經營汽車運輸業持續依法裁罰，並將提案修正公路法，提高違規營業裁罰金額，有效遏止違規營業行為。

三、現階段交通部對於Uber公司之處分仍在行政訴訟階段，經濟部投審會將俟行政訴訟確定後再予續處。

四、財政部將依法對Uber在台灣營業行為進行查稅、追稅；另為解決類此跨境電商逃漏稅問題，併請財政部將跨境電商課稅修法列為下一會期優先法案。

五、政府期待創新產業及新經濟模式在台發展，我國歡迎國外資金與技術來台，並引進創新經濟模式，惟營運的模式仍應符合政府相關法規，並與其他企業公平競爭。

(中時)