陸女大學生被騙猝死 警逮2嫌 2016年08月26日 20:26 旺報 林瑞益 小字型 中字型 大字型 點閱316 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 大陸山東省臨沂市女大學生徐玉玉因為被騙學費，氣急攻心，送醫不治。警方對此立案偵查，26日宣布逮捕領名嫌疑人。山東省臨沂市人民政府新聞辦公室官方微博26日指出，臨沂市羅莊區徐玉玉電信詐騙案成功告破，逮捕鄭姓、黃姓兩名嫌疑人，兩人都來自福建泉州人。其他犯罪嫌疑人正在追捕中。警方對犯案細節沒有多做描述，僅表示，抓捕及相關工作正在進行中。(旺報) 關鍵字：詐騙、臨沂、女大學生、猝死 點閱316 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：張志軍：堅決反對任何形式分裂國家行徑 上一則：萬科評級展望 穆迪、標普調降至負面 相關新聞 吸收年輕人加入 專詐騙中國民眾 文字 陸又傳學費遭詐騙 疑訂票平台洩個資 文字 中彰投苗合建資料庫 聯手打擊詐騙 文字 山東再傳男大生遭電信詐騙後猝死 圖片 鯊魚下鄉 租別墅當詐騙機房 文字 發表意見(0)