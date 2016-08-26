陸女大學生被騙猝死 警逮2嫌

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大陸山東省臨沂市女大學生徐玉玉因為被騙學費，氣急攻心，送醫不治。警方對此立案偵查，26日宣布逮捕領名嫌疑人。

山東省臨沂市人民政府新聞辦公室官方微博26日指出，臨沂市羅莊區徐玉玉電信詐騙案成功告破，逮捕鄭姓、黃姓兩名嫌疑人，兩人都來自福建泉州人。其他犯罪嫌疑人正在追捕中。

警方對犯案細節沒有多做描述，僅表示，抓捕及相關工作正在進行中。

(旺報)