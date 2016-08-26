陽岱鋼包辦火腿半數安打 火腿不敵西武

陽岱鋼26日對戰西武包辦火腿一半安打。(資料照片，翻攝日刊體育)

我國旅日職棒火腿隊球星陽岱鋼今（26）日客場對戰西武隊，單場打出2安打發動攻勢，可惜火腿隊友支援不足，終場火腿1比7敗給西武、火腿只領先軟銀鷹0.5勝差。

火腿戰績排名登頂後，正在進行第1排名「保衛戰」，只是火腿球運不佳，26日賽前當家強棒大谷翔平身體欠安缺陣，先發投手有原航平正值興3連敗、1個月未勝的衰運，26日有原先發4局失6分、再吞敗。

火腿打線被西武先發投手菊池雄星與後援投手壓制，全場打出4安打，而第1棒陽岱鋼單場2安，1局上率先揮二壘打，沒得分；7局上，他再敲出安打，護送隊友攻上二壘，西川遙輝適時安打支援，火腿拿下第1分。

陽岱鋼單場4打數2安打、得1分，終結前6戰只有1安或沒有安打的貧打，打擊率2成93，面對西武全場9安打搶攻，火腿難以招架，另外，軟銀26日對戰羅德火力爆發，終場軟銀11比3獲勝，戰績追近火腿。

西武在1局下就有攻勢，前2棒金子侑司、秋山翔吾安打得1分，中村剛也再轟3分炮；2局下，金子侑司、秋山翔吾又是連續安打、再加火腿野手失誤，西武再得2分，取得6比0領先。

7局下，中村剛也再轟1發陽春炮；而在西武的我國旅日球星吳念庭先發游擊手、第8棒，他4打數沒有安打。

(中時電子報)