蔣智賢3分彈白搭 高孝儀致勝安當英雄

義大高孝儀7局上平手下打出1分打點的安打，超前比數為6：5。 (鄭任南攝)

中信兄弟蔣智賢6局下打出三分打點的全壘打，追平比數，跑回本壘之後與隊友擊掌慶祝。 (鄭任南攝)

(22:04 更新最終結果)中信兄弟與義大犀牛今在新莊棒球場交手，前5局義大先發黃亦志繳出好投，僅失2分，加上陽冠威在第2局轟出3分炮，5局又靠安打串聯再添2分，不過第6局中信隨即靠著蔣智賢的3分炮扳平，可惜第7局與第9局各被攻下1分，反攻無力，義大終場以7比5擊敗中信。

此役第2局義大率先開啟攻勢，先是林威廷擊出3壘安打，高孝儀則是以觸身球上壘，隨後陽冠威把握機會，轟出本季第3轟，義大一口氣拿下3分取得領先。

陽冠威2局上打出3分打點的全壘打。(鄭任南攝)

3局下中信由新秀詹子賢打開球隊氣勢，生涯首度先發，首安也出爐，雖然被夾殺出局，不過球隊隨後靠著王勝偉高飛犧牲打，以及林威助的二壘安打，追回2分。

第5局義大攻勢再起，靠著林哲瑄與林益全的安打串聯，再添分數，隨後又利用野手選擇再取1分，前5局取得3分領先。

第6局中信吹起反攻號角，先靠著林威助突襲短打形成安打，周思齊又被保送上壘，蔣智賢把握機會，直接轟出3分炮，扳平比數，不過第7局義大高孝儀在得點圈有人時，適時擊出安打，率球隊再度超前，第8局林益全也在得點圈有人時，敲出安打，添得保險分，終場義大就以7比5拿下勝利。

(中時電子報)