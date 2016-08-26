5年前家中腦出血暈倒 小室哲哉妻復元現身

小室哲哉曾分享自己跟妻子要去唱KTV合照。（圖／翻攝自小室哲哉推特）

KEIKO本月被拍到現身路上，復原狀態良好。（圖／翻攝自《女性自身》網站）

57歲日本知名製作人小室哲哉有三段婚姻，2002年他和globe的主唱KEIKO（小室桂子）完婚，夫婦倆相當恩愛，沒想到2011年KEIKO在家中突然因腦內蛛網膜下腔出血暈倒，幸好當時小室哲哉也在家，便急CALL救護車送醫，KEIKO這5年內雖積極復健，但因未現身公開活動，外界對她狀態也不得而知，所幸近日有媒體拍到她在街上現身，看似復元良好，讓粉絲鬆了一口氣。

小室哲哉當年與自己所組的globe的主唱KEIKO結婚，大老婆14歲的他曾表示，雖然兩人年紀相差懸殊，但在妻子面前，小室哲哉就像個孩子，而小室哲哉先前歷經事業低潮，也是KEIKO一路扶持，可見兩人同甘共苦的真摯感情。

2011年KEIKO突然在家中倒下，診斷為腦內蛛網膜下腔出血，一度頻死，所幸及時就醫才將KEIKO從鬼門關前拉回，而近五年來，小室哲哉不離不棄的陪伴妻子復健，也曾表示過去五年過情人節時，他看到路上情侶不禁唏噓，最近《女性自身》雜誌拍到KEIKO於本月18日生日當天現身街上，手上拿著疑似老公送的名牌包包，之後與老公會合慶生，行動自如，不用使用拐杖，與健康一般人無異，粉絲見此也放心不少。

(中時電子報)