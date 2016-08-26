菲軍方清剿行動 擊斃11名恐怖分子

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菲南恐怖組織「阿布沙伊夫」將1名18歲青年斬首之後，軍方在清剿行動中擊斃11名阿布沙伊夫成員，包括1名去年策劃中部度假村綁架的中階頭目。

菲律賓西民答那峨島軍區發言人斐勒孟．陳（Filemon Tan）今天在報告中說， 陸軍精銳偵騎兵今天清晨在蘇祿省（Sulu）帕蒂古鎮（Patikul）叢林發現約100名阿布沙伊夫成員的蹤跡，雙方發生激戰。

伏法的阿布沙伊夫頭目是薩伊德（Mohammad Said），他因多宗謀殺案被法庭發出5張拘捕令通緝，且是去年9月薩馬島度假村綁架案的主謀及執行者。

士兵在戰場找到薩伊德以及另5名恐怖分子的屍體，另據情報得知另有5名恐怖分子被擊斃。

阿布沙伊夫成員從度假村綁走2名加拿大人、1名挪威人以及1名菲律賓人，2名加拿大人已慘遭斬首，菲律賓人獲釋，挪威人仍在他們手上。

這批恐怖分子24日下午再斬首1名家屬未能支付贖金的18歲青年。

菲國軍方有17名士兵在這場長達45分鐘的戰鬥中受傷，恐怖分子潰敗後分頭逃逸，軍方截至傍晚仍在追擊，斐勒孟．陳說，士兵們鬥志高昂。

阿布沙伊夫是活躍於菲國東南隅島嶼的恐怖組織，號稱與「伊斯蘭國」（IS）結盟，軍方估計目前約有300至400名成員。總統杜特蒂誓言在卸任前瓦解這個殘暴的組織。1050826

(中央社)