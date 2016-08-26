加速勞動方式改革 日擬編列近10兆預算

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為實現「同工同酬」、改正長時間勞動的惡習、鼓勵65歲以上勞工持續任職，加速推動「勞動方式改革」，日本擬編列史上最大的逾31兆1217億日圓（約新台幣9兆8238億元）預算。（美聯社）

日本厚生勞動省26日公布2017年度的預算概要，為實現「同工同酬」、改正長時間勞動的惡習、鼓勵65歲以上勞工持續任職，加速推動「勞動方式改革」，擬編列史上最大的逾31兆1217億日圓（約新台幣9兆8238億元）預算。

厚勞省要求的預算中，11億日圓（約新台幣3億4700萬元）將用於在日本全國設立「非正式雇用勞工待遇改善支援中心」，由勞務管理專家提供相關諮詢，同時加強監督員工每個月加班超過80小時的企業。

為促進企業雇用高齡人口，編列了26億日圓（約新台幣8.2億元）提供企業的補助金，以鼓勵企業延長65歲以上勞工的退休年齡，實施65歲以上勞工的持續雇用制度。

日本首相安倍晉三在7月的參院選舉後，提出「勞動方式改革」為安倍政權最大的課題，因此在內閣改組時還設置負責勞動方式改革的大臣，並將進行厚勞省組織的重新整編。

為改革勞動方式，改善非正職勞工的待遇，實現同工同酬的理想，厚勞省將提供企業補助金，要求企業將非正式員工提升為正式員工，這筆預算估計達454億日圓（約新台幣143億2600萬元）。

同時鼓勵企業雇用請領生活保護費（清寒補助）者，雇用1年以上每人最高補助60萬日圓，半年以上補助一部分，擬促成超過6千人的就業機會，編列的預算預估達14億日圓。

此外，隨著日本社會高齡少子化的發展，社會保障費大幅增加，擬編列的預算達6400億日圓（約新台幣2020億元）的社會保障預算，同時編列了1169億日圓，以解決幼稚園、託兒所不足等育兒的問題。

日本從明年度起將請領年金的資格期間從25年縮短成10年（繳費滿10年即有資格領年金）。為實現「日本1億總活躍社會」的計畫，需編列改善保育士（幼教老師）、照護工作人員待遇等，這些相關預算將在年底前再度調整。

(中時)