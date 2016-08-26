鍾承佑隔了475天開轟 猿9比2踹獅

桃猿林智平26日對戰獅隊單場4安打、他已連7打數安打。（資料照片／中央社）

（22:08更新）中職桃猿隊打線爆發「連珠炮」，26日對戰統一獅全場打出19安、先發9棒人人安打，包括鍾承佑暌違475天的首轟與林智平4安打、2場比賽連7打數安打，終場猿隊9比2擊退獅隊、2連勝。

猿隊先發投手羅曼前一戰對上獅隊送出10K，26日羅曼再戰獅隊依舊銳不可擋，主投7局只被打3安打失1分、送出6K，羅曼拿到4連勝。獅投布魯斯投5局被打16安、失8分自責6分。

猿隊王柏融的「安打秀」欲罷不能，1局下，他率先揮出安打，帶起林泓育、朱育賢與鍾承佑連續安打，猿隊一口氣攻得4分，取得4比0領先獅隊。王柏融已經連續16場安打。

3局下，猿隊攻勢再起，鍾承佑、林承飛安打，加上郭修延穿越三壘防線的安打，猿隊再下1城。4局上，獅隊陳鏞基轟出陽春炮追回1分。

獅隊沒有高興太久，4局下，猿隊林智平、朱育賢安打再度攻下1分，猿隊保持6比1的「5分差」優勢。王柏融、林泓育各打1打點安打，接著鍾承佑補上本季個人第1轟，猿隊再拿3分，單場3安打的鍾承佑上1支全壘打是去年5月8日。

9局上，獅隊新人蘇智傑再添1發陽春炮，獅隊全場得到2分都靠全壘打獲取，最後獅隊火力不敵猿隊而落敗。

(中時電子報)