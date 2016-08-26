陸客下滑 政府民間將赴陸行銷遊台

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陸客來台人數明顯下滑，行政院指示交通部兩週內提出大陸市場拓展計畫，交通部今天表示，近期就會結合民間各公協會組團到大陸，拜會相關單位並到主要城市行銷台灣深度旅遊。

交通部長賀陳旦表示，相關部會都非常重視陸客縮減問題，也持續透過各項方式及管道，向陸方表達歡迎大陸旅客來台，觀光局也一直透過觀光小兩會聯繫，希望陸方能繼續維持兩岸旅遊發展。

因行政院日前已指示交通部，兩週內提出大陸市場拓展計畫，交通部已規劃近期將結合民間各公協會組團到大陸，拜會相關單位並在主要省市行銷推廣，向陸方說明歡迎來台安心旅遊。

交通部將由台灣海峽兩岸觀光旅遊協會駐北京及上海辦事處，辦理企業商談會及行銷活動，透過與大陸組團社的合作，根據分區、分時、分流的方式，重新規劃更在地化的台灣旅遊商品，積極爭取更多大陸旅客來台深度旅遊。

觀光局統計，陸客來台人次自今年5月以來呈負成長，主要是陸客觀光團旅客縮減3成，而陸客自由行旅客每月成長才約1成，正成長力道較不足。

不過，今年1至7月來台旅客總人數達628萬372人次，較去年同期成長7.93%，以韓國成長29.01%最高，其次是日本17.46%，第3是馬來西亞8.01%。

觀光局估計，今年扣除中國大陸的其他國際市場來台旅客，每月都以一至二成正成長率持續增加，在政府持續推動大陸市場拓展計畫及觀光新南向政策下，今年來台旅客仍可突破千萬人次。1050826

(中央社)