美籍庫德族戰士：美政府支持土耳其令我們蒙羞

在敘利亞作戰的人民保衛軍外籍志願兵，他們大多來自包括美國在內的歐美國家。（照片來源：Kurdishstruggle）

自美國副總統拜登（Joe Biden）於8月24日以撤銷美援為代價，威脅在敘利亞與伊斯蘭國作戰的人民保衛軍由幼發拉底河西岸撤退後，許多與庫德族並肩作戰多年的美籍志願戰士表示，白宮的這個決定令他們感到十分惱火與羞愧。一名曾經在人民保衛軍服務的美籍戰士史川（Erwin Stran）在接受ARA News訪問時，指出這是美國對庫德族戰友們最赤裸裸的背叛。

美籍庫德戰士史川（中央）與他的庫德族戰友們合影。（照片來源：‎پێشمەرگە - Peshmerga‎ ）

人民保衛軍發言人瑟里（Redur Xelil），在25日接受《美國之音》訪問時也明確拒絕了美國副總統拜登（Joe Biden）的要求。瑟里相信，美國人顯然是以犧牲庫德族人權益的方式來換取土耳其出兵進攻伊斯蘭國。只是看在這些多年來與極端組織孤軍奮鬥的人民保衛軍戰士眼裡，土耳其此次出兵敘利亞邊境城市賈拉布魯斯（Jarablus）的目標不是驅逐伊斯蘭國，而是消滅庫德族人。

許多由前線傳來的情報指出，早在土耳其與其所支持的敘利亞自由軍（Free Syrian Army）抵達市賈拉布魯斯以前，伊斯蘭國的武裝就已經主動撤出，雙方根本沒有交火。來自敘利亞庫德族民主聯盟黨（Syrian Kurdish Democratic Union Party）的納桑（Idris Nassan）告訴ARA News，他相信伊斯蘭國會提前撤出戰場的原因，是來自於土耳其的通風報信，可見雙方其實是互有勾結的。

納桑表示，為了防止庫德族在幼發拉底河西岸壯大，進而成立自治政府，土耳其可能將打著反對恐怖主義的旗號一路殺到拉卡。他甚至悲觀的認為，土耳其的行為得到了敘利亞阿塞德政府的默許，雙方甚至可能還有聯手消滅庫德族的默契。畢竟從阿塞德的角度出發，他與土耳其有著維護國家領土主權完整的共同目標，理所當然不會成為庫德族的朋友。

配合土耳其部隊進攻市賈拉布魯斯的敘利亞自由軍，被庫德族人懷疑根本是由伊斯蘭國士兵假扮。（照片來源：KurdishQuestion.com）

庫德族自由鬥士在網路上張貼的照片，指出在土耳其與敘利亞自由軍攻下市賈拉布魯斯後的合影照片中，出現幾個身穿黑衣，疑似是伊斯蘭國的恐怖份子。（照片來源：Kurdistan & Realities. کوردستان و ڕاستیەکان）

被背叛的忠實盟友

長期以來，庫德族相信美國是眾多列強國家當中，唯一一個願意為他們挺身而出者。自伊斯蘭國於2014年崛起，並且大鬧伊拉克與捲入敘利亞內戰開始，庫德族人始終站在第一線與恐怖組織對抗。尤其是在敘利亞的人民保衛軍與伊拉克的自由鬥士，在過去兩年來的征戰中都被視為美國忠誠的朋友。無論是人民保衛軍還是自由鬥士，也都吸引了大批美國退伍軍人以志願軍模式加入。

史川是已經退伍了的前美籍人民保衛軍戰士，他在接受ARA News專訪時，表示拜登的發言不只打了庫德族，而且也打了他們這些外籍志願戰士狠狠的一巴掌。他指出，在稍早進攻曼比季（Manbij）的戰鬥中，就有兩名美國籍的人民保衛軍戰士死亡。至於庫德族本身的死亡，史川則指出根本就難以統計。

在美國的軍事顧問與特戰人員協助下，人民保衛軍日益壯大，並在吸收了部份反對阿塞德政府的溫和派民兵武裝後，於今年初擴大為敘利亞民主軍（Syrian Democratic Forces）。對他們眼紅的勢力，除了伊斯蘭國與土耳其人外，同時也還包括阿塞德政府，甚至於敘利亞境內的溫和派反對勢力。所以在稍早由俄軍發起的無差別空中攻勢中，人民保衛軍也是死傷慘重。

所以為了保護這些最可靠的朋友，美國一度派出戰鬥機提供最優先的空中掩護，俄國人的飛機才因此不再來騷擾。然而，美國如今卻與土耳其站在一起要求庫德族人從已經佔領的陣地中撤出，這看在史川眼中意味著原本優先提供給人民保衛軍的空中援助即將結束。甚至一旦庫德族因為不願意撤退而與做為北約會員國的土耳其鬧翻，美國飛機還可能調轉回來空襲人民保衛軍。

然而面對如此龐大的壓力，人民保衛軍似乎沒有妥協的跡象。瑟里在接受Rudaw新聞網訪問時表示人民保衛軍是敘利亞的武裝力量，而做為外國勢力的土耳其軍隊，不得在敘利亞的土地上屠殺敘利亞公民。接著，瑟里又指出：「我們是敘利亞民主軍的一份子，我們堅持要完成我們的任務與目標，所以我們不會聽從土耳其，或者土耳其以外的任何一個列強號令。」

顯然的，這次敘利亞庫德族人不打算再繼續接受任何一個列強或者帝國主義國家的擺布。史川表示，正是由於華府對土耳其妥協，才導致原本應該被敘利亞民主軍消滅的伊斯蘭國殘餘勢力從賈拉布魯斯脫逃，成為美國國家安全的隱憂。他指出，這些脫逃的恐怖組織，很有可能與伊斯蘭國在敘利亞拉卡或者伊拉克摩蘇爾的主力會合，給多國聯軍部隊製造更大的傷亡。

庫德族人自製的網路宣傳海報，嘲諷自己又再度遭到背叛。（照片來源：Kurdistan & Realities. کوردستان و ڕاستیەکان）

無論是在伊拉克、敘利亞還是土耳其境內的庫德族人，都擁有高度的民族自主性與愛國情操，決不願受任何帝國主義列強的拋棄與玩弄，他們的夢想是走出自己的路。（照片來源：Kurdistan & Realities. کوردستان و ڕاستیەکان）

受夠帝國主義列強操弄

事實上，美國與左派信仰強烈的人民保衛軍能夠結合在一起，本身就是出於對抗伊斯蘭國的戰略考量。相比起長期親美的伊拉克自由鬥士，人民保衛軍與被列為國際恐怖組織的土耳其庫德族工人黨（PKK）有密切關係。而在安卡拉出兵賈拉布魯斯不久，庫德族工人黨就對土耳其東南部錫爾納克省（Sirnak）的一處警察檢查站發起汽車炸彈攻擊，造成了多人死傷。

看在美國、北約與歐盟眼中，庫德族工人黨的行為與伊斯蘭國本身並無二致。在美國中央情報局的協助下，土耳其就成功於1999年逮捕了流亡希臘的庫德族工人黨領袖歐加蘭（Abdullah Ocalan）。不過在伊斯蘭國興起後，美國出於壓制恐怖主義的需要開始大舉援助同樣信奉馬克思主義的人民保衛軍。此一舉動，也導致了美國與土耳其政府的矛盾激化。

只是隨著伊斯蘭國勢力的逐漸消退，美國似乎也有運用土耳其之力消滅人民保衛軍的想法。畢竟相比起接受伊拉克庫德族自治政府指揮，完全由美國一手扶持起來的自由鬥士而言，人民保衛軍的共產主義與恐怖主義色彩太濃厚，難保不會在未來成為新的伊斯蘭國。對此，里瑟堅決表示：「沒有人能夠要求我們從幼發拉底河西岸撤退，沒有人能要求人民保衛軍撤出這個地區。」

然而，遭受美國背叛的又豈止是人民保衛軍。出於安撫伊拉克什葉派政府的需要，美國同樣對自由鬥士發出最後通牒，要求他們把指揮權交給巴格達當局。兩件事情連繫再一起，令庫德族人不分黨派與主義信仰的空前團結到了一起。在臉書上批判美國政府最強烈的，其實也是目前在伊拉克作戰，但還是能自由上網發言的自由鬥士官兵。

許多自由鬥士在網路上紛紛貼上照片，指出進攻賈拉布魯斯的部隊根本不是所謂的敘利亞自由軍，而只是接受土耳其使喚，換了一套制服的前伊斯蘭國恐怖份子而已。他們所比的手勢，乃至於屠殺庫德族人的手段，與先前伊斯蘭國採用的大規模種族屠殺方式沒有根本的區別。與此同時，土耳其的艾爾段總統也沒有因為拜登要求人民保衛軍撤退而有與美國改善關係的想法。

在庫德族工人黨對土耳其發動恐怖攻擊後，艾爾段總統馬上就在報紙上公然抨擊美國是整起行動的幕後策劃者。以此為證，自由鬥士們勸告美國不要天真的相信可以透過出賣庫德族的方式挽回想要往俄羅斯靠攏的土耳其。而在被出賣了那麼多次後，自由鬥士們確實也產生了自己不該繼續被包括美國在內，任何一個帝國主義強權操弄的想法。

自由鬥士們確實珍惜基層美軍官兵與自己並肩作戰遺留下來的情誼，也相信大多數美國人民是善良的，只是對於華府高層他們已經不敢再繼續信任。固然在進攻伊拉克的過程中，美國提供了自由鬥士不少的武器與彈藥援助。但是他們也不忘強調，這些武器彈藥都是透過巴格達當局分發下來給自由鬥士的，無論是質量還是數量都與伊拉克政府軍無法相提並論。

至少從自由鬥士的觀點看來，美國將包括M1A1戰車、AH-64阿帕契直升機與F-16等先進武器提供給伊拉克政府的結果，並沒有給中東局勢帶來更多的穩定，相反的卻讓伊斯蘭國坐大。所以從根本上來看，就連伊拉克的庫德族也越來越相信要獲得自由與尊嚴不能依靠美國，至少不能單獨依靠美國，而是必須要堅守獨立性與自主性。

(中時電子報)