選前之夜 柱柱姐、魏嘉賢催票讓花蓮藍天再現！

選前之夜，藍軍花蓮市區掃街遊行，國民黨主席洪秀柱（前排右3）和候選人魏嘉賢（前排右2）手牽手，高喊「魏嘉賢當選、國民黨勝利！」（許家寧攝）

國民黨主席洪秀柱（前排右3）拉起候選人魏嘉賢（前排右2）的手，高喊「魏嘉賢當選！」（許家寧攝）

國民黨展現泛藍團結氣勢，目標讓花蓮市藍天再現。（許家寧攝）

花蓮市長補選「選前之夜」掃街造勢遊行活動，在花蓮市最熱鬧的金三角商圈登場，國民黨在最後一天大打主席牌，黨主席洪秀柱親自坐鎮花蓮與立委徐榛蔚陪伴魏嘉賢「決戰金三角」，催出更多的沉默藍軍出來投票，讓花蓮市藍天再現，表達對蔡英文政權百日的不信任投票。

花蓮傳統重頭戲「選前之夜」，昨晚6時在市區中山路、中正路及中華路所形成的「金三角」地區登場，黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌陪同魏嘉賢與逾千名支持者在花蓮市區遊行掃街，展開最後衝刺，營造泛藍團結氣勢，支持者忘情吶喊「魏嘉賢當選！」炒熱選前之夜。

遊行隊伍沿途高喊「市長選嘉賢，市政再向前！」洪秀柱呼籲選民在最關鍵的時刻，一定要團結一致、集中選票，將票投給魏嘉賢。遊行途中還有民眾站在路旁高舉「還我蘇花改，花蓮人不是二等公民」連署書，洪、魏兩人響應連署，盼蔡政府重視花東民眾權益。

「搶救魏嘉賢，一起愛花蓮！」魏嘉賢說，他十年從政一路以最基層的聲音為本，但選舉最後關頭，遭到「抹黑、抹黑再抹黑」，對手不斷汙衊他、攻擊他的家族，他呼籲支持者，失去中央執政的國民黨必須要團結，一定要出來投下勝利關鍵的一票，一起贏回花蓮市。

魏嘉賢強調，當選後將會以愛花蓮的理念，帶領市政團隊延續已故市長田智宣未完成的工作，並努力消弭族群及黨派間的對立氛圍，最單純的衝勁和希望，與市民攜手一起讓花蓮市變得更好。

洪秀柱說，民進黨治國沒半步，民調顯示人民對蔡政府百日執政感到失望，對市長選情審慎樂觀，但國民黨仍要步步為營、謹慎小心，不到最後一刻絕對不能掉以輕心，懇託民眾保持團結氣勢直到勝選，她相信年輕有活力的魏嘉賢，絕對會是市民最好的選擇。

(中時)