被控買凶殺警 王焜弘出庭喊冤

嘉義縣竹崎鄉長王焜弘被控買凶殺警案，嘉義地方法院今天開庭，被告王焜弘強調，表弟黃俊源交付凶嫌劉瑞堂新台幣200萬元，確實是飯店的買賣糾紛處理費用，與案件無關。

被告王焜弘等4人被控買凶殺警案，嘉義地方法院開庭直到晚上8時，被告黃俊源強調交付給劉瑞堂200萬元，是自己擅作主張，因當時劉在催討這筆錢，希望傳話給王焜弘，且出言恐嚇，若不處理，一定會「輸贏」。

黃俊源指出，因了解劉是說得到做得到的人，若沒有處理，深怕王焜弘會出事情，才會交付這筆錢，事後覺得很後悔，讓王焜弘牽扯其中。

不過，當法官問黃俊源為何在殺警案後5分鐘會在王焜弘家，且隔了2個小時，又與劉瑞堂約在交流道見面，事後又相約在台南、高雄見面，還交付200萬元；黃俊源則無法清楚交代。

被告王焜弘指出，多年前頂下台中一間飯店經營，不過，買賣登記過程發生糾紛，有他人以持有執照而占用，要求拿1000萬解決，後來，找上劉瑞堂協助，最後以350萬元解決，當時有開口要給劉200或300萬。

王焜弘表示，當時也有對飯店原業者提出民事賠償，結果僅賠償200萬元，加上，當時又經營護理之家，資金需求量大，答應要給劉的錢，則一直無法交付。

對於與妻子官女離婚，王焜弘說，官女所說的自己時常外遇，大都是逢場作戲，在外交際應酬而已，在92年時，與鄉民代表助理有外遇，妻子要求離婚，當時交付800萬的存款，保住了婚姻，不過，妻子都沒有好臉色對待。

王焜弘指出，後來飯店、護理之家資金需要大筆貸款，找妻子協助貸款，被一口回絕，相當寒心，當時與答應相助的公所祕書在一起，加上競選鄉長選舉時，汽車被裝追蹤器要不要報警而起爭執，最後2人才協議離婚，並非因官女外遇而離婚。

王焜弘因懷疑妻子官女與警察林進忠外遇，涉嫌以200萬元代價透過表弟黃俊源，買槍手劉瑞堂殺害林員，劉嫌於今年1月29日深夜到林妻經營的藝品店外開3槍殺林員後，由兒子劉家瑋開車接應載至台南躲藏，檢方以共同殺人罪起訴4人。1050826

(中央社)