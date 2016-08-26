國際街舞大賽 桃市熱鬧舉行 2016年08月26日 21:03 中時 甘嘉雯 小字型 中字型 大字型 點閱66 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 國際街舞大賽，桃園市熱鬧舉行。（甘嘉雯攝） 國際街舞大賽，桃園市熱鬧舉行。（甘嘉雯攝） 國際街舞大賽，桃園市熱鬧舉行。（甘嘉雯攝） 為期2天的國際街舞大賽，由體育局及桃園市街舞協會舉行，來自台灣、東京、香港、澳門、新加坡、檳城、廈門及廣州等7個城市的青少年街舞好手及50多個街舞團隊、近千位選手在桃園市體育館舞力對決，角逐冠軍者將代表台灣前進上海參賽，活動還結合舞蹈演出及愛心園遊會，歡迎民眾為參賽者加油。(中時) 關鍵字：國際街舞大賽、桃園市 點閱66 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：艾維斯新書解析愛情盲點 拉近幸福零距離 上一則：用藥超量 衛生局緝查酪農生乳製品流向 相關新聞 桃園市府副秘書長盧維屏轉任參事 兼代都發局長 文字 桃園新人事 副秘書長盧維屏轉都發局長 文字 警破五星級詐騙帳房 幫派首腦十人落網 文字 保障工作權 威航空服員明向北市府提4大訴求 文字 桃園5月實價登錄 僅蘆竹區房價微增 文字 發表意見(0)