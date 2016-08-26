國際街舞大賽　桃市熱鬧舉行

國際街舞大賽，桃園市熱鬧舉行。（甘嘉雯攝）

國際街舞大賽，桃園市熱鬧舉行。（甘嘉雯攝）

國際街舞大賽，桃園市熱鬧舉行。（甘嘉雯攝）

為期2天的國際街舞大賽，由體育局及桃園市街舞協會舉行，來自台灣、東京、香港、澳門、新加坡、檳城、廈門及廣州等7個城市的青少年街舞好手及50多個街舞團隊、近千位選手在桃園市體育館舞力對決，角逐冠軍者將代表台灣前進上海參賽，活動還結合舞蹈演出及愛心園遊會，歡迎民眾為參賽者加油。

(中時)