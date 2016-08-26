不滿遭碎念 男子縱火還砸消防車 2016年08月26日 21:03 中時 甘嘉雯 小字型 中字型 大字型 點閱192 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 男子不滿遭碎念，竟持石頭砸破消防車玻璃。（甘嘉雯翻攝） 警方立即將犯嫌逮捕，以縱火、毀損、妨害公務等偵辦移送。（甘嘉雯翻攝） 疑患有思覺失調症的蘇姓男子，26日近中午因不滿來探視他的父親碎念不工作，竟酒後在家縱火，蘆竹分局南竹派出所員警顏錦文、劉士弘、楊家豪等到場處理，並通知消防隊到場協助，蘇男見狀，企圖阻撓消防車進入並拿路邊石頭砸毀2輛消防車，警方立即將犯嫌逮捕，以縱火、毀損、妨害公務等偵辦移送。★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！(中時) 關鍵字：思覺失調、消防車、縱火、酒 點閱192 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：婦人客死異鄉 家屬質疑遭遺棄 上一則：寶可夢帳號詐騙 台南現首例 相關新聞 我見我思－台酒泡麵與中鋼月餅 文字 小英上任近百日 總統紀念酒竟還沒出貨 圖片 豐原公寓火警1死1重傷 不排除縱火 文字 英國葡萄酒商歡迎脫歐 文字 不滿同事欺人太甚 男酒後縱火洩憤 文字 發表意見(0)