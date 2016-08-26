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不滿遭碎念 男子縱火還砸消防車

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不滿遭碎念　男子縱火還砸消防車
男子不滿遭碎念，竟持石頭砸破消防車玻璃。（甘嘉雯翻攝）
不滿遭碎念　男子縱火還砸消防車
警方立即將犯嫌逮捕，以縱火、毀損、妨害公務等偵辦移送。（甘嘉雯翻攝）

疑患有思覺失調症的蘇姓男子，26日近中午因不滿來探視他的父親碎念不工作，竟酒後在家縱火，蘆竹分局南竹派出所員警顏錦文、劉士弘、楊家豪等到場處理，並通知消防隊到場協助，蘇男見狀，企圖阻撓消防車進入並拿路邊石頭砸毀2輛消防車，警方立即將犯嫌逮捕，以縱火、毀損、妨害公務等偵辦移送。

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(中時)

關鍵字：思覺失調消防車縱火
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