婦人客死異鄉 家屬質疑遭遺棄

桃園市大溪區64歲陳婦，5月中旬與先生藉由黃姓鄰居揪團，透過小三通到大陸廈門遊玩，不料行程第3天晚間突然出現身體不適等症況，緊急送醫隨即陷入昏迷，到晚間急救無效過世，家屬質疑團費僅5900元卻被轉手賺一筆，行程安排質疑「太操」；但旅行社表示，沒有延誤就醫，而團費中間差價應該是誤會。

(中時)