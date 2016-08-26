婦人客死異鄉 家屬質疑遭遺棄 2016年08月26日 21:01 中時 甘嘉雯 小字型 中字型 大字型 點閱147 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 桃園市大溪區64歲陳婦，5月中旬與先生藉由黃姓鄰居揪團，透過小三通到大陸廈門遊玩，不料行程第3天晚間突然出現身體不適等症況，緊急送醫隨即陷入昏迷，到晚間急救無效過世，家屬質疑團費僅5900元卻被轉手賺一筆，行程安排質疑「太操」；但旅行社表示，沒有延誤就醫，而團費中間差價應該是誤會。(中時) 關鍵字：質疑、行程、團費、家屬、急救 點閱147 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：西嶼鄉長兒欠債殺人棄屍 一審重判18年6個月 上一則：不滿遭碎念 男子縱火還砸消防車 相關新聞 燦星徵寶可夢大師 千萬旅遊金送澳洲抓袋龍行程 文字 宜蘭壯圍車禍 老婦命危 文字 《產業》星盟推主題行程環球特惠套票 文字 風災後復甦 台東將推優質旅遊行程 文字 超值賞花行程 暢遊花蓮金針花季 圖片 發表意見(0)