首輪和談落幕 菲政府與菲共簽聯合聲明

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菲律賓政府與菲律賓共產黨和談小組，在經過數日的談判後，今天在挪威簽署聯合聲明，宣布多項成果，包括雙方將各自宣布無限期停火。

雙方談判小組人員今天在挪威首都奧斯陸（Oslo）召開記者會，並在會上簽署了聯合聲明，由挪威協調員史拉頓（Elizabeth Slattum）宣讀內容。

菲政府與菲律賓共產黨政治支翼「國家民主陣線」（NDF）的第1輪和平談判，是於當地時間8月23日展開，今天上午11時（馬尼拉時間下午5時）閉幕。

聲明說，NDF將宣布與菲律賓政府軍「無限期停火」。

菲律賓總統杜特蒂日前已宣布對菲共武裝支翼「新人民軍」單方面停火，在最新進展之下，雙方料於10月間召開的第2輪談判中，討論「過渡時期停火協定」。

此外，雙方也同意確認前數任政府與菲共簽署的協定、重擬「安全暨豁免保證共同協定」（JASIG）名單、加快談判程序並設定時間表、承諾釋放被囚NDF顧問，以及特赦菲共政治犯。

菲律賓總統府和平程序顧問辦公室（OPAPP）在馬尼拉說，這是菲政府與菲共談判步調最快的一次，雙方達成了6大協議，並在下一輪討論聯合監督委員會、停火機制、終止敵對以及部隊解散等議題。

成立於1968年，菲共透過武裝支翼「新人民軍」在鄉下地區作亂多年，嚴重影響地方平靜及發展，歷任政府與菲共的和談停停走走，2012年政府拒絕釋放菲共政治犯，雙方再次破局。

總統杜特蒂於6月30日上任後，表示不願再見到雙方戰鬥人員流血，多次主動向菲共展現和談誠意。菲共創始人席森（Jose Maria Sison）是杜特蒂大學時的教授，也使雙方的互信提升許多。1050826

(中央社)