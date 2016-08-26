錯失大陸金飯碗 「最稱職綠葉」大鶴：不後悔

《轟電視》頁面。(CHOCO TV提供)

CHOCO TV繼24日播出合製劇《我們是歐爸》後，第一部自製節目26日也正式上架！由《轟電視》打頭陣，找來《我的少女時代》最稱職綠葉「大鶴」林鶴軒、模仿唐立淇一炮而紅的又仁，及網路紅人蕃薯（李博銘）演出。全劇分三個單元，包含「鬼話連篇」、「TV餿查線」及「腥光大道」。

大鶴自《大學生了沒》出道、參與電影《等一個人咖啡》，後更因飾演電影《我的少女時代》中徐太宇身邊的跟班「大賀」爆紅；因《我》片結緣陳玉珊的他，原本也有機會成為旗下藝人，但他決心留在台灣發展，貢獻心力。大鶴在《轟》劇不僅身兼導演，更在劇中橫跨三個單元，從抓鬼主持人、狗仔再到選秀評審，挑戰完全不同的角色！

另外轟電視以美國《瘋電視MAD TV》為靈感，並以諧音「轟」作為「使人發瘋」和「轟炸」的意思，想以最KUSO的方式挑戰觀眾視覺神經！大鶴與蕃薯及因模仿唐立淇爆紅的又仁，同為台藝大同學的他們，現場默契十足，爆笑聲不斷，開演時更有許多不按劇情演出的驚喜橋段。

近期三立綜藝節目陸續停播、停棚，而綜藝天王吳宗憲也多次斷言台灣綜藝已死；CHOCO TV內容長張庭翡表示，「CHOCO TV自製節目首發仍然選擇綜藝類型，不只是要向台灣的經典綜藝節目致敬；我們更要以網路的身份挑戰觀眾眼球，證明台灣的人才是可以成功詮釋綜藝節目的。」

CHOCO TV自製戲劇由轟電視打頭陣，將於26日晚6點播出，每週五上架播出一集；第二部自製節目《X情人》預計9月底上架。

(中時)