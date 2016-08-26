微風信義今晚封館 業績衝破2.5億元

微風信義首次辦「SAMBA CRUISE」VIP封館派對，全館打造為豪華森巴嘉年華郵輪。（張祐銘攝）

微風集團今晚出席長官有總經理畑明男（左起）、常董岡一郎、策略長廖曉喬、信義店長高德璇。（張祐銘攝）

孫芸芸以YUN YUN SUN設計總監身份亮相，穿自己的DODO BAR OR紅白條紋長洋裝，戴「我是廖太太」項鍊和是WATERFALL系列配飾。（張祐銘攝）

微風集團策略長廖曉喬穿自己的CAROLINE CONSTAS洋裝搭MADISONA引進的Eugenia Kim帽，Tiffany珠寶總價近2000萬元。（張祐銘攝）

孫瑩瑩（右）與老公李仕凡為MADISON站台，她穿Proenza Schouler亮黃無袖V領洋裝10萬2000元，戴YUN YUN SUN WATERFALL系列配飾，捧妹妹的場。（張祐銘攝）

伊林娛樂王思偉穿白色鏤空短洋裝，擔任WENG COLLECTION嘉賓。（張祐銘攝）

陳怡帶8歲兒子Leo為自家CLUB DESIGNER走星光，她拎人氣夯的Olympia Le-Tan星際大戰手拿包，Leo扮秋巴卡。（張祐銘攝）

人氣小鮮肉張立昂帥穿3.1 Phillip Lim，粉絲尖叫「好帥」，他帶媽媽一起逛，笑說「他買單、媽媽付錢」。（張祐銘攝）

微風信義今（26日）晚6至12時首次辦「SAMBA CRUISE」VIP封館派對，全館打造為豪華森巴嘉年華郵輪，因定位在高端精品，僅Tiffany單家珠寶專櫃，與微風廣場有卡地亞和寶格麗等多家珠寶品牌合力吸引千萬刷手和億級大單不同，但今晚一樣發出10萬張邀請函，有滿萬抽星夢郵輪雲頂夢號雙人套房等誘因催精品貴客出手，業績衝到2.5億元，比微風集團常董岡一郎開出的目標業績1億8500萬元還高﹗

為因應航海風主題造型讓微風幫孫芸芸、廖曉喬、孫瑩瑩皆穿開低胸或大V洋裝，比美也比高下。在微風之夜後，又多了信義之夜，孫芸芸不只要為自己的YUN YUN SUN當一日店長搶生意，身為董娘也要拚全店業績，趁空逛逛貢獻一下，「老公辦了兩個封館活動都可刺激消費，我看別人買，自己也會很衝動。」

廖曉喬近來忙於微風超市改裝重開幕、微風廣場15周年慶和2018年開的微風南山，日前去日本和新加坡工作找靈感，沒好好度假，「好想出國喔，給我假期吧﹗」笑稱「我本來想安排郵輪假期，原來是今晚這一攤。」看到好友蕭亞軒傳新戀情，喊說想徵婚，「我太忙，怎麼辦才好？」

孫瑩瑩跟李仕凡首次公開亮相滿臉甜蜜，他們私下就愛主題打扮，為了順利一起露臉，孫瑩瑩前晚幫老公上了一課，「她告訴我不要緊張，自然一點。」

伊林娛樂超模王思偉到Weng Collection櫃位看獨家鞋款，腳穿該牌鞋款，內底是小羊皮，「若出國工作，搭飛機時穿會非常舒適，而且現在休息時，會越來越善待自己雙腳。」將此鞋子放進購物清單。此外，人氣偶像張立昂、蔡黃汝（豆花妹）也都出席。

(中時)