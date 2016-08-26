亞馬遜擬再設3家實體書店

近年傳統書店受到網購興起而經營困難，但網路零售巨擘亞馬遜（Amazon）卻反其道而行，計劃在美國增設3家實體書店。專家指出，亞馬遜的目的不僅在於賣書，更重要的是展示旗下電子產品。

亞馬遜發言人貝絲（Deborah Bass）表示，該公司規劃在芝加哥、聖地牙哥、波特蘭設立書店，其中芝加哥據點預計明年開業。

(工商)