亞馬遜擬再設3家實體書店 2016年08月26日 21:36 工商 陳怡均 小字型 中字型 大字型 點閱72 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 近年傳統書店受到網購興起而經營困難，但網路零售巨擘亞馬遜（Amazon）卻反其道而行，計劃在美國增設3家實體書店。專家指出，亞馬遜的目的不僅在於賣書，更重要的是展示旗下電子產品。亞馬遜發言人貝絲（Deborah Bass）表示，該公司規劃在芝加哥、聖地牙哥、波特蘭設立書店，其中芝加哥據點預計明年開業。(工商) 關鍵字：書店、亞馬遜 點閱72 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：歐盟規劃最新法案 新聞業者可向搜尋引擎收費 上一則：重獲大陸訂單 韓泡菜企業辦活動慶祝 相關新聞 承億文旅 跨界開書店 圖片 【書沙龍側記】人生沒有「遊戲設定」 釐清自身價值走向康莊大道 圖片 《國際產業》傳亞馬遜9月推出音樂串流服務，月費僅4或5美元 文字 彭佳慧變身作家談愛 鐵肺歌后身體被掏空 文字 只換不賣 永續發芽 圖片 發表意見(0)