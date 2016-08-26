陸央視批天價片酬 曝霍建華周迅賺7億

中國大陸央視新聞今天報導，演員天價片酬為影視製作帶來巨大風險和壓力。報導中點名「如懿傳」的男女主角霍建華和周迅共拿走人民幣1.5億元（約新台幣7.5億元）片酬。

新浪娛樂刊出中國大陸中央電視台新聞頻道「演員天價片酬」專題。報導引述美國和南韓的相關行業人士表示，美韓一般演員片酬占製作費的10%到30%。

但大陸導演陸川、香港導演吳思遠等透露，如今在大陸，演員片酬超過製作成本的50%。吳思遠說，有些甚至60%、70%，製作資源就少了。陸川說，現在演員一個人拿走一、兩千萬元，已經是很常見的事情。

但有業界人士認為，明星片酬是受市場調節的。

報導指出，影視劇的製作、宣傳單位、播出平台等看到明星背後巨大的粉絲效應，而隨著其他行業的熱錢湧入影視業，很多不懂的人，認為只要抓到IP（intellectual property；知識產權）、請到有票房號召力的明星，就能產生巨額利潤。因此有市場號召力的演員，就會成為市場爭搶的稀缺因素。

央視點名指出，「致青春2」、「泡沫之夏」等，雖然有天價片酬的人氣演員支撐，但票房口碑不盡如人意，明星也無法拯救本身品質不高的影視劇。1050826

(中央社)