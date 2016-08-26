力抗空中巴士 波音將在中國建新工廠

新浪財經報導，美國波音（Boeing）將在中國新建工廠，從事主力小型客機B737的內飾和外裝等最終工序。新工廠將與中國國有飛機企業中國商用飛機（COMAC）合資，波音出資過半，目標2018年至2019年正式投產。

中國今後有望在數年內超過美國，成為世界最大飛機市場，波音將在當地建設基地，以應對旺盛的需求。

波音高級副總裁Ihssane Mounir透露，工廠選址仍在選擇。內部將設置座席、廚房設備和化妝室等，工廠也將涉及外部塗裝等業務。這是波音首次在海外建立最終工序工廠。

中國商用飛機正在開發與B737相同級別的小型飛機C919。雖然存在技術外流的風險，但穆尼爾表示，我們將保護波音的優勢技術。其餘部分將與中國展開合作。從早前開始，波音就在生產方面與中國加強了聯繫，比如從中國採購飛機零部件等。

根據波音的預測，在到2035年的20年裡，全世界新增飛機需求將達到3萬9,620架。其中中國至少占6,000架，在金額方面占1兆美元。

為了提高在中國的存在感，歐洲空中巴士也在天津建立了B737的競爭機型A320的合資組裝工廠。波音也進一步推進生產當地化，以對抗空中巴士。

(工商)