習近平主持會議 通過「健康中國2030」規劃綱要

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中國國家主席習近平今（26）日主持中共中央政治局會議，審議通過「健康中國2030」規劃綱要。

會議強調，「健康中國2030」規劃綱要是今後15年推進健康中國建設的行動綱領，以普及健康生活、優化健康服務、完善健康保障、建設健康環境、發展健康產業為重點，把健康融入所有政策，全方位、全周期保障人民健康，大幅提高健康水平，顯著改善健康公平。

(工商)