習近平主持會議 通過「健康中國2030」規劃綱要 2016年08月26日 21:53 工商 鍾寧 小字型 中字型 大字型 點閱94 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 中國國家主席習近平今（26）日主持中共中央政治局會議，審議通過「健康中國2030」規劃綱要。會議強調，「健康中國2030」規劃綱要是今後15年推進健康中國建設的行動綱領，以普及健康生活、優化健康服務、完善健康保障、建設健康環境、發展健康產業為重點，把健康融入所有政策，全方位、全周期保障人民健康，大幅提高健康水平，顯著改善健康公平。(工商) 關鍵字：健康、中國、綱要、規劃、會議 點閱94 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：大陸解禁泡菜 韓國舉行慶祝活動 上一則：葉倫今晚談話 人民幣跌至1個月新低 相關新聞 2016里約奧運》陸游泳、擊劍、體操僅1金 外媒傻眼 圖片 守釣島 日將斥資造3艘大巡邏艇 文字 《大陸產業》中國化工430億美元買先正達，美首肯 文字 《大陸產業》中國建材集團、中材集團擬重組 文字 規劃好建築 林智堅與日本建築師小野田泰明對談 圖片 發表意見(0)