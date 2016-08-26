毒犯劫警偵防車被逮 1入監1收押

嘉義縣涉及毒品案的曾男、唐男2嫌，23日開走偵防車逃逸，警方昨天逮捕2人，以及涉嫌藏匿人犯的黃姓屋主到案。3嫌中，通緝的曾嫌入監服刑、唐嫌收押，黃嫌以3萬元交保。

曾姓、唐姓毒品嫌疑人23日上午在嘉義市被警方查獲，2人是用手銬互銬在一起，當時由曾男從後座先上車，接著是唐男，不過，曾男上車後，發現車鑰匙未拔，就爬到駕駛座，按下中控鎖，隨即加速逃逸。

專案小組根據監視器，發現嫌疑人在南投縣流竄，偵防車於23日晚上在南投縣南崗工業區附近空地尋獲，2人已由他人接應離開。

專案小組不眠不休追查嫌疑人逃逸路線的監視器，以及2人周邊相關毒品友人的通聯，發現已逃往彰化縣員林市湖水巷一帶民宅，昨天下午破門攻堅，順利逮捕曾嫌、唐嫌，也一併帶回涉嫌藏匿人犯的屋主黃姓男子。

警方指出，2嫌於駕車逃亡時，唐嫌不斷徒手掙脫手銬，因其身形消瘦，竟擠壓手掌硬抽出而掙脫，行經雲林縣林內一帶，駕車的曾嫌將車停靠路邊，由唐嫌下車購買油壓剪，將手銬剪斷，丟棄路邊。

通緝中的曾嫌初步訊問後，因毒癮發作，先執行入監服刑。唐嫌、黃嫌因有串證之虞，且有通緝紀錄，也有逃亡之虞，檢方於傍晚向嘉義地方法院聲請羈押，唐嫌羈押獲准，黃嫌則以新台幣3萬元交保。1050826

(中央社)