歐盟規劃最新法案 新聞業者可向搜尋引擎收費 2016年08月26日 21:59 工商 陳怡均 小字型 中字型 大字型 點閱44 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 英國《金融時報》報導，歐盟執委會即將提出的激進著作權法令改革，試圖強化新聞業者對原創內容的權利，未來谷歌（Google）等搜尋引擎顯示報導內容時，新聞業者有權向網路業者收取費用。根據歐盟官員透露，最新提案預計9月提出，希望削弱大型網路業者的實力。這些網路業者在搜尋等網路領域掌握相當大的市占，導致搜尋引擎與內容供應商之間的商業談判地位並不平等。(工商) 關鍵字：歐盟、搜尋、網路、新聞 點閱44 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：法國最高行政法院 駁回布基尼禁令 上一則：亞馬遜擬再設3家實體書店 相關新聞 新聞聽尉遲》8月22日今晚重點新聞 圖片 新聞聽尉遲》8月23日今晚重點新聞 圖片 德義法領袖尋根 找回統合初衷 歐盟3巨頭：「英國走了 我們並未玩完」 圖片 新聞聽尉遲》8月24日今晚重點新聞 圖片 Pokemon對戰弱點曝光？攻道館只要2步驟 文字 發表意見(0)