歐盟規劃最新法案 新聞業者可向搜尋引擎收費

我要評比

英國《金融時報》報導，歐盟執委會即將提出的激進著作權法令改革，試圖強化新聞業者對原創內容的權利，未來谷歌（Google）等搜尋引擎顯示報導內容時，新聞業者有權向網路業者收取費用。

根據歐盟官員透露，最新提案預計9月提出，希望削弱大型網路業者的實力。這些網路業者在搜尋等網路領域掌握相當大的市占，導致搜尋引擎與內容供應商之間的商業談判地位並不平等。

(工商)