選前之夜 花蓮市區千人遊街造勢

花蓮市長缺額補選明天投票，藍綠陣營把握選前最後一夜，號召千人上街遊行造勢，花蓮市區晚間濃濃政治味，活動周邊交通打結，塞在車陣中的民眾抱怨連連。

國民黨候選人魏嘉賢在主席洪秀柱、副主席郝龍斌及逾千名支持者陪伴下，從國民黨花蓮縣黨部出發，一路上鑼鼓喧天，營造聲勢，沿途支持者高喊「凍蒜」、「勝利」，選戰氣氛沸騰。

洪秀柱說，面對選情審慎樂觀，但還是要步步為營、嚴陣以待，不到最後一刻絕不能掉以輕心，希望選民保持團結氣勢直到勝選；再次推薦魏嘉賢，10年從政經驗對未來市政規劃有能力，可以讓市政無縫接軌。

魏嘉賢說，當選後將會帶領市政團隊延續已故市長田智宣未完成的工作，並努力消弭族群及黨派間的對立氛圍，將與市民一起攜手讓花蓮市變得更好。

民進黨候選人張美慧競選總部下午召開藝人余天力挺張美慧的記者會，余天說，田智宣因罹癌過世，自己的女兒也曾罹癌，體會病人家屬的心理煎熬與壓力，雖然自己才剛動完腦部手術，仍要來為張美慧加油打氣。

晚間遊行，張美慧在立委蕭美琴、黨籍公職人員陪伴下，爭取選民支持，除了訴求延續前市長田智宣的政策，也喊出「花蓮補選不是藍綠對決，是黑白價值的選擇」，要讓地方選舉回歸政策與能力的討論。

「用盡生命，只為花蓮」，張美慧說，這是田智宣為人處世最堅持的原則。身為他的夥伴、牽手，必須扛起他未完成的市政建設及對市民的承諾。

雙方遊行隊伍都繞行市區「金三角」，雙方陣營距離不遠，警方築起人牆隔開雙方隊伍，讓各自擁護者「尬」聲勢、拚人氣，在選前最後一夜相互較勁，也平和結束。1050826

(中央社)