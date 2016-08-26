憂恐攻英鎊貶 英民眾國內度假大增

憂心出國度假可能遇到恐怖攻擊，加上英鎊匯價走跌，英國民眾選擇在國內度假的人數大幅增加，明天起的長週末假期超過500萬人將在國內度假，其中蘇格蘭是最受歡迎的地點。

根據英國觀光局統計，今年1月到4月英國人在國內度假的人次達1100萬，較去年同期增加8%，消費金額達28億英鎊，比去年同期大增22%，創下歷年來最大增幅。

明天起一連3天的長週末，是今年夏天最後一個長週末，估計有超過500萬英國人在國內度假，人數比去年同期增加6%。

法國與比利時，及英國民眾熱愛的土耳其度假景點接連受到恐怖攻擊，加上英鎊兌歐元走貶已超過10%，一家四口到歐元區度假平均將多支付245英鎊。英鎊兌美元也同樣走跌，都使英國民眾決定改變度假的地點。

英國觀光局說，許多民眾攜家帶眷前往蘇格蘭度假，其中蘇格蘭高地與斯克夷島（Skye）非常受到歡迎，今年夏天斯克夷島湧入大批旅客，創下歷年來最高人數，其它蘇格蘭景點也都是人潮洶湧。

為推動國內觀光旅遊發展，英國政府不僅將在倫敦以外地區進一步投資4000萬英鎊，推出火車旅遊套裝行程，同時將修法鬆綁民宿管理，包括民宿業者不需要執照就可以到火車站接送客人，也可以在客人抵達時提供一杯酒類飲料。

今年上半年，中小型旅館及民宿、餐廳與咖啡廳藉由政府投資推動觀光，營收比去年成長6.4%。英國觀光局樂觀認為，國內度假人數與消費將會再進一步成長。1050826

(中央社)