曹錦輝約10天前動刀,取出右手肘骨刺,目前已在復健。他5月19日重返大聯盟,首場飆出156公里火球,驚艷眾人。(翻攝曹錦輝後援會臉書)

(22:45更新 小曹能趕上明年春訓與大聯盟今年成績)台灣旅美投手35歲曹錦輝,5月重返大聯盟,但在6月被放進60天傷兵名單,最新消息是,曹錦輝右手肘開刀,預計休息6星期以上,等於本季報銷,但能趕上明年春訓。道奇球團也證實小曹本季不會再投球。

曹錦輝粉絲後援會臉書稍早po文,指小曹於美國時間8月16日,接受骨刺清除手術,而曹錦輝正在復健,預計11月就能投球!而TVBS致信道奇球團公關部詢問小曹近況,道奇回應,「曹錦輝本季不會再投球。(Tsao will not pitch again this season.)」

據了解,小曹因肘傷進入傷兵名單後,初步採取復健治療,直到本月中才接受手術。由於屬於小手術,大約兩個月就能開始傳接球,只是本季已經結束,不過趕上明年春訓應該不成問題。

曹錦輝今年從3A出發,5月19日重返大聯盟,首場中繼1局,就飆出156公里火球;3天後再登板,卻連投3保送吞敗,之後進傷兵名單。小曹今年在大聯盟出賽2場,1敗、自責分率5.40,投1.2局被1安、3保送,掉1分。

(中時電子報)