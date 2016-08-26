李榮浩覓百坪新窩 好事近了會說

中國大陸歌手李榮浩今天說，最近在台北看房，想買100坪房子；至於是否有「成家」打算？他笑回目前還沒有，如果好事近了一定會告訴大家。

李榮浩2014年以專輯「模特」奪第25屆金曲獎最佳新人獎，今年發行第3張專輯「有理想」，目前正在舉辦「有理想」世界巡迴演唱會。

與華納國際音樂股份有限公司續約記者會下午在台北遠東國際大飯店舉行，李榮浩3年賺進新台幣14.3億元，華納音樂大中華區總裁陳澤杉表示，李榮浩主動提議用新人時期合約續約，完全沒漲價，讓他很感動，未來3年規劃發行兩張專輯，也希望再推新巡演。

女友楊丞琳有沒有過問續約的事？李榮浩說，平常不會討論工作的事，且忙到兩人1個月見不到1次面，如果剛好在同個地方工作就會見一下。

傳出楊丞琳將跳槽到華納音樂，李榮浩直喊不清楚，陳澤杉坦言確實有接觸，很多家都在爭取，相信楊丞琳最後會選擇對她最好的；至於如果和女友同間公司會不會奇怪？李榮浩回「不會」。

楊丞琳將推出新專輯，李榮浩笑認有聽過幾首歌，嘴甜稱讚好聽，但兩人目前沒想過合唱；有沒有收錄他的創作曲？他回到時就知道。

華納音樂送上拉霸遊戲機，預祝李榮浩「有理想」世界巡演明年6、7月能登上台北小巨蛋，將是第30場演出，也是「有理想」世界巡演最終站。1050826

(中央社)