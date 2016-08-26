孟買高院裁定 婦女可進入清真寺

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印度孟買高等法院今天推翻哈吉阿里清真寺（Haji Ali Dargah）禁止婦女進入清真寺的規定，指這項禁令侵犯婦女基本權利，裁決允許婦女可以進入清真寺。

孟買最高法院的裁定指出，哈吉阿里清真寺禁止婦女入內的禁令侵犯國家保障婦女的基本權利，孟買所屬的馬哈拉什特拉省（Maharashtra）政府應保障婦女權利。孟買高院並給省政府6週的時間執行法院的上述裁定。

印度斯坦時報網站（Hindustan Times）引述法官談話表示，哈吉阿里清真寺的禁令違反憲法第14條「法律之前人人平等」、第15條「對性別、宗教沒有歧視」，及第21條「生命和自由權」等規定，因此裁定廢除這項禁令。

不過，哈吉阿里清真寺對這項裁定不服，表示要上訴到最高法院。

印度穆斯林婦女基金會（Muslim Women's Foundation）先前向法院提出訴願，要求下令哈吉阿里清真寺恢復到2012年之前的規定：婦女可以進入清真寺，只是男女必須分開排隊入內，且婦女只能進入密室且限制在裡面的時間。

這項訴願纏訟許久，孟買高院今天做出裁定。

無論是印度教或清真寺，在印度都發生過歧視印度婦女、禁止婦女進入的規定，也曾引起婦權人士和婦女團體的抗議，但即使法院裁定必須保障婦女權利，這種情形還是不斷在印度各地宗教寺廟與清真寺發生。1050826

(中央社)