事業如日中天卻被許多網友討厭 只因鄧超做了4件事

鄧超即使事業如日中天，卻被許多網友討厭。（圖／本報系資料照）

37歲大陸男星鄧超2000年演出首部電視劇《黃沙下面是沃土》出道，即使事業版圖跨足電視劇、電影、主持，卻都因為有個名聲響亮的妻子孫儷在前，使他出道多年始終擺脫不了「孫儷丈夫」的名號，苦熬多年終在近年開花結果，不僅自立門戶成立工作室、傳媒公司，還首度當導演並主演喜劇《分手大師》獲得廣大迴響，此後由他主演的電影部部熱賣，更憑《烈日灼心》先後入圍上海國際電影節以及台灣金馬獎，且成功在前者稱帝，今年初主演周星馳執導賀歲片《美人魚》打破多項票房紀錄，主持綜藝節目《奔跑吧！兄弟》大受好評，事業如日中天的他，堪稱是近年大陸最火紅的男星之一，但這樣的他卻多次陷入輿論中心，成為不少網友討厭的對象，就有人針對這樣的現象分析出4 個原因：

鄧超曾公開批評與自己作品同時上映的對手，被網友認為輸不起。（圖／取材自微博）

一、執導電影輸不起 公然嘲笑導演馮小剛

由於首部執導電影《分手大師》獲得不錯評價，鄧超在去年底再執導筒，自導自演《惡棍天使》，還找來妻子孫儷共同演出，未料卻招來漫天惡評，許多業界人士與影評人均給出這部電影差評，網路也多半是談論該電影的缺點，不過鄧超卻絲毫不認為電影「難看」，反而認為被人故意抹黑，更在連續1小時內，在自己微博瘋狂轉發網友對《惡棍天使》的好評，未料最後卻得到反效果，許多網友認為鄧超輸不起，在其瘋狂洗版後，粉絲一夜少了9萬，在停止掉粉後，被估計至少跑掉了16萬粉絲。

此外，由於《惡棍天使》和由導演馮小剛主演的《老炮兒》同時上映，不過2者評價卻是天差地遠，鄧超卻在此時發文公開批評馮小剛「耍雞賊（狡猾、耍小聰明之意）」，再次讓網友動怒開砲。

二、為人很裝 看不起人

有人認為鄧超本身就不屬於搞笑類型，卻在主持《奔跑吧！兄弟》（簡稱《跑男》）時不度展現自己幽默的一面，演出也開始朝往喜劇發展，但最後呈現出來的成果都令人覺得很「乾」，不少人認為鄧超總在講些讓場面很乾的低笑點笑話，而在《跑男》有段時間遭觀眾討厭，直說他在團隊裡特立獨行，不僅沒有團隊意識，也看不起比他差的演員，總愛對其他演員指指點點，儘管賣力搞笑，卻還是讓觀眾有些尷尬。

鄧超因演周星馳作品《美人魚》走向國際，卻轉而公開向星爺仇人向太示好。（圖／取材自微博）

三、公開示好向太 遭挨轟對周星馳忘恩負義

今年初鄧超主演周星馳執導賀歲電影《美人魚》，該片不只打破多項華語電影紀錄，成為中國影史全球票房總冠軍，也成功助鄧超躍升國際巨星之列，許多人都認為周星馳是鄧超的大恩人，只是沒想到他卻「轉彎」跑去支持與周星馳的仇人向華強與徐嵐（向太）的兒子向佐，令網友直呼不解，認為鄧超此舉忘恩負義，並對他的人品提出質疑。

總在節目將「家人」掛嘴邊的鄧超，在兄弟王寶強婚變時沉默，被轟無情無義。（圖／取材自微博）

四、「家人」王寶強離婚 卻始終保持沉默

曾是首季《跑男》班底的王寶強，近日與前妻馬蓉爆發婚變，許多藝人紛紛站出來表態支持王寶強，如佟麗婭、黃曉明、《跑男》的李晨、陳赫都出聲，但總是在節目上強調彼此都是一家人的鄧超卻悶不吭聲，被媒體問到看法僅回應「謝謝」便離開，有人分析是鄧超怕與處在風口浪尖的王寶強扯上關係，認為公開發聲會影響到自己，因此決定「明哲保身」。

但此舉卻令網友相當不滿，直說鄧超怕事、無情無義，狠批他做人虛偽，而「兄弟不能交鄧超」也成為網友間流傳的話語，再再顯示鄧超即使事業表現亮眼，可為人卻不被網友認同。

(專題報導)