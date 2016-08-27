正港辣人妻 AV女優東凜就是不讓你「一步到位」

東凜的處女作竟然不床戰只裸露，但Aver們卻超買單，被撩撥得心癢難耐。(JUX_598、MEYD_125)

人類是種很奇妙的東西，我們能辨是非，知道「做個好人」是普世標準，但每個人心中也都住著個小惡魔，對於「不可以」三個字特別敏感，人品道德的限制，如同在心窩中央騷癢癢，讓你既期待又怕受傷害，迂迂迴迴好心動來著，放在AV界說，這樣的感受能從女優的「形象」感受到，有點犯規的身分最能滿足心底的小黑暗，除了稚氣的蘿莉系女優外，「人妻」也讓人起遐想，更不用說是像東凜這樣的辣手輕熟女了！

我們很快地來了解東凜的風格，她是「溜池ゴロー」旗下王牌女優，其實這一句就差不多講完了，對AV產業有些許關注的Aver們都知道，每家片商有其獨特的走向，而「溜池ゴロー」，基本是「Taboo(禁忌)」的化身，他們的口味不見得年輕，但絕對挑戰人性最血淋淋的慾望，也因此，2014年他們招攬了東凜入行，操作的手法相當有意思，東凜的處女作「結婚5年目 27歳 人妻タレント 決意の限界着エロ」，無論真相為何，東家的文案強調東凜當某人的太太已經5年，身高不高但纖細修長的她，長腿小蠻腰又配上豐滿乳房，外型已相當秀色可餐，遑論還有人妻身分加持，而「溜池ゴロー」不只要東凜吸引人，還要她很「撩人」。

跟一般女優相當不一樣，東凜的第一支AV作品，強調的是「人妻的限界」，光看封面跟截圖很難理解，看了內容才發現，原來是東凜拒絕跨越「道德最後防線」，最後只能以人妻的各種日常形象挑戰「極限露出」，半透明泳衣、蕾絲內衣褲、綁縛裝束，尺度最大只做到「自我歡愉」而已，東凜全片沒有性愛動作，卻賣得超好，東家甚至大膽將這部作品拿去已7年沒舉辦的暗黑大賞「AV Open」參賽，就這樣拿下了亞軍，讓苦幹實幹型的同業們好心酸來著，也為東凜立下了「魔性人妻」的定位，事後AV解禁就不用說了，路都鋪好了，哪有不成功的道理呢？

姓名：東凜

日文：東凛

拼音：Azuma Rin

出生地：日本

血型：O型

身高：162cm

三圍：33 - 22 - 34 E罩杯

興趣：跳舞、品茶

出道年份：2014

所屬片商：溜池ゴロー

演出作品：

「ヤラしい義父の嫁いぢり お義父さん、もう許して下さい… 東凛」

「寝取られた妻が愛しくて… 東凛」

「おじさんと4本番 東凛」

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(專題報導)