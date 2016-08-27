《屍速列車》期待度破表 活屍你愛哪種？

《屍速列車》未上映就造成轟動。（圖／車庫娛樂）

韓國災難片《屍速列車》在今年坎城午夜影展首映後，獲得熱烈回響，不僅全場觀眾起立鼓掌近10分鐘，這部電影版權更熱銷全球156國，更是今年台灣暑假唯一一部殭屍災難片，許多影迷都引頸期盼這部大作！不過過去也有不少活屍片，影迷們又最喜歡哪種類型的活屍呢？

由韓國男星孔劉主演的《屍速列車》，即將在下月2日在台上映，這部超受好評的災難大作，口碑已經逐漸發酵，甚至有不少台灣影人在看過電影後，感嘆台灣影視環境已經輸韓國一大截！該片更有傳法國有意買下版權翻拍，加上片中特效水準媲美好萊塢，讓這股活屍熱再一次席捲全球。

《屍速列車》中的活屍速度一樣驚人，且見人就咬，加上男主角與女兒的親情，讓這部片在驚悚之中卻又增添暖性的一面；該片最大特色，更是整個劇情都在列車上發生，空間狹小之外，緊張程度讓整部片充滿窒息感。

布萊德彼特領銜主演的《末日之戰》。（圖／達志影像）

而影史上不少活屍大作，以布萊德彼特主演的《末日之戰》來說，當時這部大作在拍攝過程可是歷經混亂，包含編劇與導演不合、重寫劇情以及重拍等等，燒了製作方不少錢，但好在最後呈現結果獲得不錯回應，有趣的是，片中的活屍行動力驚人，不僅容易受聲音吸引，在確定方向與目標後，活屍群跑起來被揶揄「根本可以參加奧運！」

《末日之戰》中的活屍跑步速度之快，甚至還會疊羅漢。（圖／達志影像）

除此之外，《末》片的活屍還會「疊羅漢」，讓不少影迷當時看了都大呼過癮！而該片中的活屍也不如其他電影活屍見人就咬，若是本身有疾病在身的，就算一大群活屍迎面而來，這些病人就宛如隱形，新鮮題材很受好評。

《殭屍哪有這麼帥》中的活屍走溫暖系列。（圖／達志影像）

不過《殭屍哪有這麼帥》這部電影，卻是顛覆以往對活屍的印象，片中的活屍雖然對於生前的記憶全無，但他們有感覺、有思考能力，且行動上也相當緩慢，男主角尼可拉斯霍特的活屍妝更不血腥，除了慘白膚色外，他外型還是相當帥氣，甚至還愛上一名人類，為了見她更不遠千里。

只是這樣還不夠，《殭屍哪有這麼帥》這部電影還有復活橋段，只要找回活屍深埋在心中的感覺，他們就有機會變回人類，或是與人類和平共存，走溫馨路線。

《活人甡吃》的活屍相當無厘頭，只要模仿活屍叫聲跟怪異走路姿勢，就能躲過活屍攻擊呢！（圖／劇照）

另外，導了《蟻人》的大導演艾德格萊特，過去在「血腥冰淇淋三部曲」中的《活人甡吃》中，也拿活屍當題材，裡頭不乏開腸剖肚的血腥畫面，但他出品的電影，總是添加了黑色喜劇元素，《活》片中的活屍動作十分緩慢，男主角賽門佩吉還能慢慢挑黑膠唱片，決定哪張不要進而甩出攻擊，甚至只要模仿活屍聲音與畸形走路行為，還能大搖大擺穿過活屍群，相當無厘頭。

不過劇情後端也上演了一大群活屍群聚的駭人畫面，但該片的活屍在最後有些能保有本性，因此只要在「控制下」，這些活屍還是能勝任生前的工作，例如超商服務員，男主角好友雖然也變成活屍，但在控制下還是能一起與「活屍摯友」打電動。

(專題報導)