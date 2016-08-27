搭「台灣好行」遊北海岸！富貴角抓皮卡丘、富基漁港嘗美味

外表八角型，黑白平行相間的「富貴角燈塔」位於台灣本島的極北處，在這裡有「皮卡丘」出沒喔！（達志影像／shutterstock提供）

炎炎夏日何處去？對許多人而言，夏日就是奔向藍天綠海，看海邊的比基尼美女，享受夏天清涼的洗禮！而今年台灣夏天，旅人更有新玩法，拿著手機走向戶外大玩「寶可夢」。據玩家發現，北海岸的「富貴角」有皮卡丘出沒、而野柳著名「女王頭」是道場，建議搭乘「台灣好行」公車孵蛋抓寶，還能去鄰近的富基漁港品嚐現撈製作的美味海鮮，美景、美味、神奇寶貝一次滿足，為自己夏之旅留下滿滿回憶。

海天一色！金山獅頭山美景讓人神往。（金山區公所提供）

白沙灣弧線沙灘上欣賞大自然的鬼斧神工，切面整齊的風稜石彷彿大師朱銘的《太極》、來野柳公園賞奇岩怪石，看女王頭和俏皮公主爭風鬥豔、來金山老街吃鴨肉，不忘到鄧麗君紀念公園緬懷一代歌姬…等。從台北搭車一小時多，就能來到風景秀麗、人文藝術皆具的北海岸，今年就「一路向北、Fun旅行」吧！

每年九月多在白沙灣舉辦的「石門風箏節」。（新北市文化局提供）

「台灣好行─皇冠北海岸線」吃喝玩樂一次滿足

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（以下簡稱北觀處）自2012年推出「台灣好行─皇冠北海岸線」服務，啟動迄今已吸引逾45萬人次搭乘，更在2014年獲得全台「台灣好行景點接駁服務滿意度評比」冠軍，今年再推出6款超值旅遊套票，新增熱門景點「富貴角燈塔」（老梅綠石槽）站點，並首創智慧旅遊服務，結合一卡通電子票卡，加入全新站點語音導覽網站軍提供中文、台語、英文、日文四種語系選擇，讓旅客在旅途中享有專人導覽、景點「隨身聽」！有什麼景點是值得品味、一遊再遊的嗎的嗎？以下為北觀處推薦的旅遊行程。

「寶可夢」吸引玩家走出戶外，也帶動觀光產業。（達志影像／shutterstock提供）

1.富貴角燈塔看風稜石、狂抓「神奇寶貝」

富貴角附近的風稜石遠看彷彿雕刻大師朱銘的知名創作《太級》，挺直雙手昂首海洋，遺世獨立的樣貌讓人景仰。（林宜靜 攝）

外表八角型，黑白平行相間的富貴角燈塔位於台灣本島的極北處，因地處東北季風的迎風面，風吹與海蝕雕琢出嶙峋的風稜石景觀，其中一塊風稜石遠看彷彿雕刻大師朱銘的知名創作《太級》，挺直雙手昂首海洋，遺世獨立的樣貌讓人景仰。旁邊還有因大屯火山爆發所遺留的礁岩溝槽，加上海邊獨特的自然生態，五月有滿山遍野的百合花、夏天盛開天人菊，藍天碧海加上美麗燈塔，此處成為許多新人拍婚紗的首選。

東北角海岸的「天人菊」盛開。（林宜靜 攝）

然值得一提的是，富貴角竟然是「寶可夢」精靈的大本營！據訓練師透露，燈塔下就能看到「皮卡丘」向你Say Hello！還有在城市中不易捕捉到的「水上精靈」這裡都能看到。功力卓越的訓練師如角度抓得巧，還能截到「皮卡丘爬上燈塔」的俏皮畫面。

台灣好行「皇冠海岸線」會經過的九份（左）、九份地區老街（右）也能玩「寶可夢」。（新北市觀旅局提供）

2.富基漁港大啖美味海鮮

北海岸許多餐廳都主打海鮮料理。（本報系資料照）

富貴角和神奇寶貝玩累了，訓練師當然也要補充能量！在鄰近不遠處就是知名的海產聖地—富基魚港。這裡每日提供各種活跳、生猛的海鮮漁產，可現場挑選鮮貨交由街道旁的餐廳烹調為料理，無論蒸、煮、炒、炸，新鮮的海產總能讓享受到料鮮味美的絕妙口感，多年來深受老饕們的讚譽和喜愛。

3.野柳地質公園抓寶！看女王頭和俏皮公主鬥豔

頸子修長、臉部線條優美，凝視遠方的「女王頭」在奇岩怪石中更顯得氣勢非凡。（達志影像／shutterstock提供）

以「規模龐大，奇石遍佈，造型各異，世界罕見、大自然鬼斧神工之作」等自然奇景聞名的野柳地質公園，是來到萬里必訪的知名景點。頸子修長、臉部線條優美，凝視遠方的「女王頭」在奇岩怪石中更顯得氣勢非凡，而髮髻像小女生梳的包頭，看起來比「女王頭」的女王更年輕的「俏皮公主」近來也成為遊客最愛。話說野柳地質公園近來獲選「國家地理雜誌」（ National Geographic ）編輯推薦「 2016 最佳夏季旅遊」，可謂「台灣之光」！

野柳海洋世界的海豚表演。（台灣動物社會研究會提供）

雖說近來野柳少了些陸客，但因寶可夢加持依然湧入不少旅客。原來「女王頭」竟是「道場」，而「俏皮公主」竟是「補給站」，在這也能捕捉到神奇寶貝悠遊野柳的可愛模樣。然可別只顧著抓寶，這裡的海蝕溝、燭台石也是不能錯過的景點。而鄰近的「野柳海洋世界」定時有海獅、海豚表演，十分適合親子同遊。緊接著秋冬來臨，龜吼漁港盛產的「萬里蟹」也是正當時，滿滿香甜蟹肉、蒸煮炒炸都能吃得到在地的海鮮美味。

龜吼漁港夕陽美景。（達志影像／shutterstock提供）

4.「泊逸渡假酒店」嘗蒙古烤肉、小朋友大玩DIY

「泊逸渡假酒店」以多元親子活動及在地海鮮美食，為旅人打造樂活渡假享受。（林宜靜 攝）

位在野柳地質公園斜對面的「泊逸渡假酒店」以多元親子活動及在地海鮮美食，為旅人打造樂活渡假享受。旅人可點選以「蒙古烤肉式的自助餐」，搭配每日供應無國界海鮮佳餚，品嚐野柳在地的漁人風味。黃昏時分，躺在露天陽台的沙灘椅上欣賞一抹斜陽，夕陽的餘輝染紅了天角，天光海色渾然相融，熠熠生輝。

別館打造專屬的「兒童遊戲間」，有超大球池溜滑梯、專屬親子遊樂樓層，多樣新穎電動玩具，小朋友好不開心。（林宜靜 攝）

值得一提的是，「泊逸渡假酒店」更是親子遊玩好所在。在別館打造專屬的「兒童遊戲間」，有超大球池溜滑梯、專屬親子遊樂樓層，多樣新穎電動玩具，更為小小客人特製「卡哇伊滿點的廁所」，趁著爸媽在忙時，也能再自費參加手做相框、砂畫等DIY活動，不怕你玩，就是要你玩得不亦樂乎。

緊接著快到秋冬，正是泡湯好時機。（新北市觀旅局提供）

台灣好行串連北海岸特色景點 5套票玩遍北海岸多優惠

鄧麗君逝世20周年紀念日，來自兩岸及香港等地的鄧迷來到台灣新北市金寶山筠園，追思這位風靡華人世界的歌手。（中新社）

以上列舉僅是北海岸好山好水的一小部分，除自行駕車前往外，近來觀光局也推出結合「一卡通」的「台灣好行─皇冠北海岸線」。串聯淺水灣、白沙灣、石門洞、筠園、朱銘美術館、金山老街、野柳地質公園、龜吼漁港、筠園等共14個人氣景點全新包裝，四季各有風情，具備多元特色。

金山老街上有多家鴨肉餐廳，也販售各式伴手禮。（本報系資料照）

今年推出4款旅遊套票、1款交通聯票，以及1款兩日旅遊住宿套票。遊客們可搭乘「台灣好行」沿路欣賞美景兼抓寶「孵蛋」，用套票裡的優惠卷兌換美術館門票、品嚐石門肉粽、金山泡全台灣唯一的海底溫泉等，然後用最經濟環保的方式抵達下個景點。

石門婚紗廣場是許多新人拍婚紗首選。（新北市觀旅局提供）

「旅行意味著改變，每一次都是新的開始。」希臘電影導演—安哲羅普洛斯（Theodoros Angelopoulos,1935~）如是說。周休二日沒辦法出遠門，北海岸是小旅行的好選擇，看三芝純樸小鎮的藝文采風、萬里海天奇岩伴我行、石門海岸嘆鬼斧神工、金山溫泉凝脂海角新樂園，港都基隆人文美食、觀音山充滿歷史記憶的步道漫遊。台灣好行串連北海岸的美景，為旅人探索生命，累積能量，留下生命中最深刻的印記！

(中時電子報)