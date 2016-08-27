聞名鬼城玩捉迷藏 刺激度爆錶

1960年代時，義大利企業家瑪利歐(Mario Bagno)在Consonno小鎮推動一項大型造鎮計畫，想將此地打造成義大利的拉斯維加斯，當時蓋了一些地標建物。(圖取自維基百科)

Consonno小鎮上的地標型建物年久失修，已成廢棄建物。(圖取自達志影像)

義大利企業家瑪利歐(Mario Bagno)在1960年代曾在Consonno小鎮蓋了數棟大樓及酒店，但都已廢棄，增添小鎮鬼城氣氛。(圖取自維基百科)

玩捉迷藏很刺激，若是在一個人煙絕跡，號稱「鬼域」的廢棄小鎮玩捉迷藏，那就更有氣氛了。即將在下周登場的第6屆世界捉迷藏大賽（Nascodino World Championship），就是選在聞名的「鬼地方」義大利廢棄小鎮Consonno舉行。

這座Consonno小鎮位於義大利北部倫巴底區，總面積有30萬平方公尺，約9萬坪。據維基百科記載，從1853年到1921年，當地居民數維持在2、3百人。1960年代時，義大利企業家瑪利歐(Mario Bagno)在此地推動一項大型造鎮計畫，計畫將此地打造成義大利的拉斯維加斯，並開始在小鎮上建造頂級奢華賭場，小鎮頓時充滿生機，居民懷抱著繁榮夢想。

但不幸災難降臨，造鎮還未完成，榮景未現，1976年的一場土石流沖坍了進入小鎮唯一的一條路，整個建設工程也就隨之終止，小鎮也因此走向衰敗，隨著大型建物及未完成的工程逐漸破舊，居住環境惡劣，居民陸續遷離，在2011年，居民只剩4人，2014年終於徹底成為死城，無人居住。

這座Consonno小鎮已是世界聞名「鬼域」，不但有電影在此取景拍攝，現在更吸引世界捉迷藏大賽在此舉行，選手還要在此連續進行2天的比賽，相信今年這場比賽刺激度應該更勝往年。

(工商)