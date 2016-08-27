金正恩與毛澤東 誰菸癮大

毛澤東是老菸槍，延安時就菸不離手。（圖取自網路）

北韓24日成功發射潛射導彈，金正恩和眾軍頭視導時抽菸慶祝。（圖／新華社）

北韓24日成功發射潛射導彈，金正恩與群軍頭在指揮所邊抽菸邊慶祝。但比起毛澤東，金尚略遜一籌，嗜菸亦然。

毛的菸癮非常大，1972年，毛澤東開始生病，吸菸對他的健康越來越不利。雖然工作人員將毛澤東所吸香菸加中草藥，毛仍菸不離手，直到生命最後二年才不碰菸。

大陸微信說，在井岡山時，毛就有了菸癮。那時，他常常是白天休息，晚上通宵工作，因為這時安靜，工作效率高。為了提神，毛澤東逐漸和香菸打上了交道。因為那時沒有太多人瞭解香菸的危害，只覺得香菸有提神功效，所以也就沒有人反對毛澤東吸菸。

1927年，毛澤東在湖南長沙、湘潭等5縣考察時，當地群眾用土產「葉子菸」招待他。毛澤東和群眾打成一片，常常是邊吸菸邊和群眾聊天，顯得格外親切，無論是誰遞來菸草，毛澤東都是來者不拒，結果致使菸癮越來越大。

抗日戰爭和國共戰爭中，由於菸草供應緊張（缺貨），毛澤東就逮著什麼吸什麼。有時香菸徹底斷貨，毛澤東就吸菸味很嗆的旱菸，或乾脆用紙卷成喇叭筒，裡面放上菸絲，雖然很難吸，但毛澤東從不計較，依然菸不離手。

但有一次，毛澤東控制住了菸癮。那是1945年在重慶與蔣介石談判時，毛澤東始終未抽一支菸。當時，蔣介石對祕書陳布雷說：毛澤東此人不可輕視。他嗜菸如命，據說每天要抽一聽（50支裝）。但他知道我不吸菸後，在同我談話期間絕不抽一支菸，對他的決心和精神不可小視啊！

1949年大陸建國後，毛澤東菸癮依然很大，工作時吸，休息時也吸。毛曾戒過菸，但失敗了，他說：戒菸無益於事，我們工作太辛苦，不能不抽！連受潮的菸毛也不計較！史達林逝世之後，蘇聯最高蘇維埃主席團主席伏羅希洛夫元帥訪問中國時，曾告訴毛澤東說：蘇聯的醫學專家認為，如果史達林遵照醫囑戒了菸的話，他可能不會逝世得那麼早。也許是他的勸告起了作用，毛澤東開始戒菸。但是，10個月以後，毛澤東又抽了起來。

1972年，毛澤東開始生病，吸菸對他的健康越來越不利。雖然工作人員將毛澤東所吸香菸進行特別改造，往裡摻加些中草藥，可止咳、化痰，減少菸裡的有害成分，可毛澤東仍然不停地咳嗽。

1974年，毛澤東開始徹底戒菸了。有好幾次，他看著菸和菸具，然後搖搖頭走開了。一次，周恩來目睹了毛澤東戒菸時的痛苦，就勸他少抽點，可毛澤東還是堅持了下去。最後，毛澤東命令把他所有的菸和菸具都收走，在人生的最後兩年再也沒有和菸打過交道。

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(中時電子報)