八月陸團客急凍逾5成 政府6招挽救

陸客來台急凍，八月份陸客團衰幅逾五成，一葉知秋，未來幾個月恐更不樂觀，今年十一長假是否冷颼颼，旅館業剉勒等！全年陸客減少人數恐逾40萬人次。

據統計，八月份至25日止，陸客團入境人數已衰退達55.3％，自由行衰退13.9 ％，平均大陸入境的觀光客衰幅較去年同期減少38.9% ；而7月份陸客團來台衰退35.2％，自由行衰退14.5％，觀光客入境衰退16％，顯見情勢日漸嚴峻，愈來愈不樂觀，十一長假觀光市場恐怕冷颼颼。

不過，政府放寬東南亞簽證後，泰國來台旅客7月成長11% ，1-7月也有成長35.9％；另受矚目的是，陸客團急凍，但南韓旅客來台卻急漲，7月來台成長達52.8％，日本客來台也有成長14.7％。

但全年估陸客來台減40萬人次，對衝擊觀光業甚鉅，日前200輛遊覽車已上街抗議；也有專做陸客團的創世紀旅行社倒閉。負責行政院觀光推動委員會的政委張景森開始要「出招」挽救了。

首先，張景森已指示觀光局近期結合民間公協會組團赴大陸行銷，開發尋找大陸優質團客源，這是新政府上任來頭一遭，並協助公協會在大陸舉辦旅展，推廣拓銷台灣好的旅遊產品；第二，下週四之前提出大陸市場拓展計畫；第三，針對陸客急凍受傷產業，包括航空、旅館、遊覽車、購物商店、餐廳等各行各業，了解遭受衝擊程度，預擬承受損失對策，或協助各產業開拓新商機，殺出活路；第四、振興國旅市場，改善觀光收支失衡現象，將國人出國旅遊人數引導一些到國旅市場；第五，配合新南向，放寬泰汶等國觀光簽證，並擴大行銷，爭取日韓歐美等國際市場旅客來台。

(工商)