美網籤表出爐 盧彥勳首戰「巨人」卡洛維奇

美國網球公開賽男單首輪，我國「網球一哥」盧彥勳（右圖，本報資料照／陳信翰攝），將遭遇當今網壇「巨人」、211公分高的卡洛維奇（美聯社資料照）。

今年職業網壇最後一個大滿貫賽美國公開賽籤表出爐！男單方面，「球王」喬柯維奇位於上半部頂端位置，首戰對手是非種子、波蘭球員楊諾維奇。喬帥剛在奧運踢到鐵板，必然想在美網重振雄風。

世界排名第72，台灣「網球一哥」、33歲的盧彥勳在籤表下半部，首戰對手是第21種子、克羅埃西亞的卡洛維奇。這位37歲老將身高211公分，比盧哥足足高了31公分，是當今最高的職網選手，簡直是「巨人」，以重炮發球聞名，目前世界排名第23，盧哥必有一番苦戰。

上半部籤表除了領銜的喬帥，由於費德勒因傷提前結束今年賽季；世界排名第5的納達爾遞補第4種子，首輪將遭遇非種子、烏茲別克的伊斯托明。

籤表下半部由第2種子、奧運男單金牌莫瑞掛頭牌，首戰對手是捷克非種子羅梭。莫瑞氣勢正旺，連贏溫布頓、里約奧運兩大賽，對於美網冠軍當然也是虎視耽耽。

下半部籤表的名將還有第3種子、瑞士的瓦倫卡，首戰對手是非種子、西班牙的維達斯柯。甫獲奧運男單銀牌的阿根廷球員戴波特羅也在這個區塊，他是以非種子的身分出賽，首輪對手是同胞舒瓦茲曼，也是非種子球員。

今年美網賽預定台灣時間8月30日至9月12日進行。

(中時電子報)