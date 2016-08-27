李奧納多表明未降價求售M-346高教機 2016年08月27日 03:05 工商 張佩芬 小字型 中字型 大字型 點閱103 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 李奥納多昨（26）晚透過鈞勢公關公司，表明未降價求售M-346高教機證。聲明中指出，李奥納多依據中華民國空軍於2015年6月高教機採購需求所提出之價格，至今從未主動提出降價訴求，同時也沒有和台灣任何官方單位討論價格修改之事宜。李奥納多再次重申，提出之M-346高教機採購之提案，絕對符合台灣空軍對於高教機的規格、操作和時程之需求，並已考量參與未來台灣相關國防工業發展。(工商) 關鍵字：台灣、採購、空軍、價格、李奧納多 點閱103 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 上一則：俄羅斯黑海裡海艦隊 舉行戰備演練 相關新聞 情報小組籌畫、英美空軍護送… 脫北過程 宛若間諜小說 文字 新加坡空軍大編隊赴澳參加軍演 圖片 漢來美食前進上海 派出台灣女婿主廚 文字 美軍再派B-52進入阿富汗戰場 圖片 前空軍少將遭通緝23年 歷經12任檢察長才到案 文字 發表意見(0)