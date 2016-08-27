李奧納多表明未降價求售M-346高教機

我要評比

李奥納多昨（26）晚透過鈞勢公關公司，表明未降價求售M-346高教機證。

聲明中指出，李奥納多依據中華民國空軍於2015年6月高教機採購需求所提出之價格，至今從未主動提出降價訴求，同時也沒有和台灣任何官方單位討論價格修改之事宜。

李奥納多再次重申，提出之M-346高教機採購之提案，絕對符合台灣空軍對於高教機的規格、操作和時程之需求，並已考量參與未來台灣相關國防工業發展。

(工商)