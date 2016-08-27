今受颱風環流影響北部偶雨 明冷空氣來溫略降

今受到颱風環流影響，北部有短暫雨。(報系資料照片)

今天受到第10號颱風獅子山外圍雲系影響，北部、東北部地區及馬祖有局部短暫陣雨，午後中南部、東部及東南部地區有局部短暫雷陣雨，澎湖及金門則為多雲的天氣。

在溫度方面，由於雲量增加，各地高溫將比近幾天略降1、2度，沒下雨的時候會感覺悶熱，預測北部及東半部高溫約攝氏32至34度，中南部約34度。台北市體感溫度則是上看38度。

今天各地紫外線預報多為高量到過量等級，台東甚至達到危險級，周休假期出遊，記得多補充水分，防曬工作仍是不可馬虎。

第10號颱風獅子山，目前位置在琉球東方附近海面，朝東北往日本方向移動，對台灣沒有直接影響，不過北部、東半部、恆春半島沿海及馬祖、綠島、蘭嶼仍易有長浪發生，請前往海邊活動的朋友要注意安全。

而周日開始，由於北方高壓系統增強，這將會是今年第一波的秋天型態的冷高壓，開始在大陸北方發展南下，也是今年第一波冷空氣，時間上的確有點早，但歷史上還是有類似情形。

預計周日隨著冷空氣推到台灣北方，冷暖空氣交界可能會讓台灣北部有明顯陣雨發展，甚至發展起來對流雲系，周日開始到周一、周二，除了溫度稍降之外，可能早晚會有舒服的稍涼意，北部高溫預計會降到32-33度，沒像這幾天動輒36-37度。

至於再今天空氣品質部分，全台及外島空氣污染指標（PSI）為良好至普通；細懸浮微粒（PM2.5）為低至中等級。

(中時電子報)