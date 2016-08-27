秦淮這些地名的由來，估計沒幾個人知道……
了解一個地區，得先了解它的地名，城市地名從不僅僅是簡單符號，還深含文化，濃縮著地理、人物、歷史、民間傳說、人情百態……下面就為大家介紹那些秦淮區有來頭的地名，資深秦淮人也不一定都知道哦~
秦淮區
秦淮河古稱淮水，據說秦始皇時鑿通方山引淮水，橫貫城中，故因秦淮河過境得名，名秦淮河。秦淮河又名「龍藏浦」，相傳當初秦始皇東巡至金陵，有方士說金陵乃王氣之城，秦始皇為了江山永續命人挖河斷龍脈，因成「秦淮河」。
貢院街：
位於夫子廟。清同治年間，因貢院設此地得名。貢院是明清時期應天院試和江南鄉試的地方。
桃葉渡：
貢院街東端。傳晉代大書法家王獻之，在此接愛妾桃葉渡河，因名。「桃葉映紅花，無風自婀娜」，「桃葉复桃葉，渡江不用楫」等名句皆出於此地。
三元巷：
新街中南。因明朝中試三元的尹鳳居住在此而得名。明清時代，鄉試，會試，殿試的第一名合稱「三元」，即解元，會元，狀元。
御道街：
位於南京市白下區，南起光華門，北抵午朝門，中有外五龍橋。因曾為其皇宮的南北中軸線，即明故宮御街和御道，故名。
常府街：
因明初開平王常遇春府第在此而得名。
瞻園：
明代瞻園為徐達府邸花園，清代為藩署，乾隆南巡時題名瞻園，取蘇東坡「瞻望玉堂，如在天上」之意，太平天國時為東王府和夏官丞相衙署。
抄紙巷：
應該是鈔紙巷，鈔票的鈔。因是明朝生產印刷大明寶鈔用紙的地方，故名。
楊公井：
清末光緒某年，南京城大旱，在此駐軍的清軍將領楊鏡岩帶著三軍士兵連掘3口大井，解決了士兵和老百姓的吃水問題，當地百姓為了紀念楊鏡岩，在井旁邊為他立碑，將此井命名為「楊公井」。
箍桶巷：
因是以前人們箍木桶的地方，故名。
堂子街：
從前，附近都是澡堂子，故名。
(中時電子報)
文章來源：南京旅遊局
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