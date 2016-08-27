秦淮這些地名的由來，估計沒幾個人知道……

我要評比

秦淮河大部分在南京市境內，是南京最大的地區性河流，被視為南京的「母親河」。(南京旅遊局)

了解一個地區，得先了解它的地名，城市地名從不僅僅是簡單符號，還深含文化，濃縮著地理、人物、歷史、民間傳說、人情百態……下面就為大家介紹那些秦淮區有來頭的地名，資深秦淮人也不一定都知道哦~

秦淮區

秦淮河古稱淮水，據說秦始皇時鑿通方山引淮水，橫貫城中，故因秦淮河過境得名，名秦淮河。秦淮河又名「龍藏浦」，相傳當初秦始皇東巡至金陵，有方士說金陵乃王氣之城，秦始皇為了江山永續命人挖河斷龍脈，因成「秦淮河」。

貢院是明清時期應天院試和江南鄉試的地方。(南京旅遊局)

貢院街：

位於夫子廟。清同治年間，因貢院設此地得名。貢院是明清時期應天院試和江南鄉試的地方。

桃葉渡位於貢院街東​​端。(南京旅遊局)

桃葉渡：

貢院街東​​端。傳晉代大書法家王獻之，在此接愛妾桃葉渡河，因名。「桃葉映紅花，無風自婀娜」，「桃葉复桃葉，渡江不用楫」等名句皆出於此地。

三元，即明清時代解元，會元，狀元。(南京旅遊局)

三元巷：

新街中南。因明朝中試三元的尹鳳居住在此而得名。明清時代，鄉試，會試，殿試的第一名合稱「三元」，即解元，會元，狀元。

御道街過去主要做為明故宮的南北中軸線。(南京旅遊局)

御道街：

位於南京市白下區，南起光華門，北抵午朝門，中有外五龍橋。因曾為其皇宮的南北中軸線，即明故宮御街和御道，故名。

常府街曾是明初開平王常遇春府第。(南京旅遊局)

常府街：

因明初開平王常遇春府第在此而得名。

瞻園取自於蘇東坡「瞻望玉堂，如在天上」之意。(南京旅遊局)

瞻園：

明代瞻園為徐達府邸花園，清代為藩署，乾隆南巡時題名瞻園，取蘇東坡「瞻望玉堂，如在天上」之意，太平天國時為東王府和夏官丞相衙署。

據說抄紙巷隱藏著許多小吃。(南京旅遊局)

抄紙巷：

應該是鈔紙巷，鈔票的鈔。因是明朝生產印刷大明寶鈔用紙的地方，故名。

楊公井是為紀念清末光緒在此駐軍的將領楊鏡岩，解決當時士兵和老百姓的飲水問題。(南京旅遊局)

楊公井：

清末光緒某年，南京城大旱，在此駐軍的清軍將領楊鏡岩帶著三軍士兵連掘3口大井，解決了士兵和老百姓的吃水問題，當地百姓為了紀念楊鏡岩，在井旁邊為他立碑，將此井命名為「楊公井」。

箍桶巷曾是江南首富沈萬三家的箍桶匠居住區域。(南京旅遊局)

箍桶巷：

因是以前人們箍木桶的地方，故名。

堂子街過去澡堂子林立。(南京旅遊局)

堂子街：

從前，附近都是澡堂子，故名。

(中時電子報)