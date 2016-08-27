8月27日各報頭版要聞

各報頭版要聞

重點要聞

●陸客不來 政院急了

陸客團來台送件數直直落，行政院政委張景森昨坦言，未來數月陸客團來台「情況不是很樂觀」，已指示交通部下周針對陸客市場提拓展計畫，並要求觀光局結合民間各公協會組團訪大陸，行銷陸客優質團來台觀光，也要針對陸客「暴起暴落」受害產業，研擬協助對策。

●花蓮市長補選 選賢選慧？

花蓮市長補選的前一夜，藍綠決戰市區金三角，鞭炮聲、凍蒜聲徹雲霄。國民黨主席洪秀柱陪同候選人魏嘉賢，期盼催出沉默的藍軍，對蔡英文百日政權投下不信任票；花蓮市長田智宣的遺孀、民進黨候選人張美慧則穿紫色戰袍，在田智宣Q版人形氣球陪同下掃街，用悲情要選民「站出來！用行動再支持田智宣一次」。

●司法院許宗力配蔡烱燉 傳蔡英文已拍板

昨傳蔡總統已敲定提名曾任大法官的台大法律系教授許宗力、最高法院法官蔡烱燉，出任司法院正、副院長；此外，5名大法官名單包括台大法律學院教授黃昭元、台大法律學院院長詹森林、嘉義大學教授許志雄、司改會董事長黃瑞明與司法院副祕書長張瓊文，其中張瓊文為唯一女性。總統府發言人黃重諺未證實，僅稱還在徵詢，一旦確定，會開記者會說明。

重點要聞

●101前董座驚爆家醜 宋文琪夫 外遇生子

101前董事長宋文琪的丈夫驚爆私生子！宋文琪丈夫、裕隆前副執行長徐善可，昨遭桃園一名女子指控19年前與她婚外情生子，私生子已15歲，兒子因渴望父愛，盼與徐善可同住，但徐卻推說財產都在老婆手裡，沒錢養育。女子今年代兒提出親子確認官司，但徐善可拋棄兒子監護權，法官最後判決監護權仍歸小三，因而讓她氣炸，堅持會再上訴，「直到他認兒子、養兒子為止！」

●睽違17月 景氣回溫亮綠燈

景氣復甦！國發會昨公布7月景氣燈號，亮出代表穩定的綠燈，睽違17個月以來首見，國發會表示，從各項指標、政府促進投資等利多消息判斷，7月綠燈應不會曇花一現，有信心8月續亮綠燈。

●許宗力內定掌司院 恐違憲

立法院下月13日開議，據了解，總統蔡英文已決定提名台大法律系教授許宗力、最高法院法官蔡燉，擔任大法官並為司法院正、副院長，總統近日也將約見兩人後，再舉行記者會，下月一日將咨文送到立法院，行使同意權。但許宗力曾任大法官，卸任後再回任，遭法界質疑違反《憲法增修條文》「大法官不得連任」規定。台大法律系教授陳志龍批「政府推動司法改革根本打假球，將造成無窮盡的司法亂象。」不過府回應，「再任」與「連任」不同，無違憲疑慮。

重點要聞

●聯合報民調／執政百日 蔡滿意度42％、林全32％

蔡英文總統執政屆滿百日，本報民意調查發現，民眾對於蔡英文總統的表現好評略高於負評，四成二滿意，三成六不滿意；至於行政院長林全的施政表現則以負面評價居多，四成不滿意，三成二滿意。

●景氣燈號亮綠燈 台經院：數據的確轉好 成長動能沒跟上來

景氣燈號轉呈綠燈固然值得欣喜，不過台經院副院長邱俊榮提醒，這僅是短期蘋果光拉抬的效益，以我國經濟結構面臨內憂外患的情況來說，「如果沒有經過陣痛，經濟變好都是騙人的。」

●解勞資僵局協調未果 工商團體盼林揆出面

經濟部長李世光昨天邀請七大工商團體、勞動部長郭芳煜座談，討論勞工「一例一休」等勞動爭議。工商團體提出三大訴求，要求行政院長林全召開跨部會會議，李世光承諾呈請林全裁示。

重點要聞

●許淑淨凱歸 金牌獻父親

「許淑淨，我們愛妳！」數百名民眾昨天聚集在桃園機場第一航廈，迎接台灣奧運健兒歸國，舉重女將許淑淨戴著金牌現身，現場尖叫連連，奧運奪金的喜悅感染現場所有人。

●雪隧多處見裂縫 學者：變形警訊

雪隧開通屆滿十年，卻有民眾直擊整條隧道滿佈大小裂縫，有些竟長逾兩公尺，讓人心驚膽顫；台灣大學土木工程系隧道工程專長教授黃燦輝提醒，隧道出現裂縫就是變形警訊，應作監測。高公局總工程司許鉦漳說：「裂縫都有建立資料，也定期監測是否加深，安全無虞，隧道也沒有變形。」

●經濟勞動部長邀談七休一 企業提3彈性配套

經濟部長李世光昨邀集六大工商團體談勞資爭議，並找來勞動部長郭芳煜共同對話。工商界提出國定假日一致、增加彈性工時、七休一納入各行業需求等三大訴求。李世光表示，將陳請行政院出面整合各部會協商；出席的工商團體代表也釋出善意，若訴求協商提至政院層級、並納入執政黨黨團總召，且得到具體回應，願在九月初重回基本工資審議會議。

(中時電子報)