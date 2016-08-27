愛自然》不一樣的開學日 大手小手種豔百

台灣嚴重瀕臨絕滅植物豔紅鹿子百合。（新北市農業局提供）

為推廣及復育台灣嚴重瀕臨絕滅植物豔紅鹿子百合，新北市政府農業局於26日邀集了平溪區在地里民及平溪國小150人，在桃園區農業改良場的專業指導下認識復育過程及親手栽種花苗，日後除了讓學童能在校園中就近觀察，現場也開放讓有意願參與復育的居民登記帶回自行培育，讓豔紅鹿子百合的復育工作能夠由點而面擴散且長長久久！

當日活動除了有LaNew金山萬順農場提供300株瓶培苗的鼎力相助，平溪國小也出動了全校師生一同栽植及認養，讓學童們有特別的開學日，此外，平溪在地里民們也熱情的參與，大家記憶中的豔紅鹿子百合曾在平溪隨處可見，特色鮮明，和居民有濃厚的情感連結，所以得知有參與復育的機會，每個人都興致勃勃、信心滿滿，也期待滿滿！

豔紅鹿子百合是台灣的特有植物，對生長環境挑剔，喜歡長在裸露岩石的向陽坡地上，不怕強烈的東北季風吹拂，並仰賴霧氣及露水的滋潤；加上過去有人認為其鱗莖可食可用而過度採集，所以即使有心人士努力在復育栽植，但復育新生的速度仍抵不過消失的快，目前野生植株數量不到1000株，是「國際自然及自然資源保育聯盟(IUCN)」列為嚴重瀕臨絕滅的植物，為此，多年來農業局致力於復育推廣工作，近年更著重於在地社區參與及教育，目前已於東勢里及嶺腳里組織復育隊，並舉辦復育栽植教育訓練，今日更加入平溪國小的小小生力軍，「家家百合 戶戶豔紅」的榮景指日可待！

農業局表示，透過讓民眾實地動手為組培苗出瓶以及換盆的過程，更邀請桃園區農業改良場吳婉苓博士開課講習，認識復育工作的步驟及方式，也更清楚豔紅鹿子百合復育的困難，提醒大家艷紅鹿子百合屬於半日照型植物，太曬及缺乏陽光皆不適合，且因為它的球根忌積水，種植之介質排水性要好，後續養護時的水分管理也非常重要。

農業局長李玟說，自104年於平溪紫東社區辦理家戶推廣後，今年增加嶺腳里及平溪國小2個復育點，鼓勵更多有心、用心的朋友們加入復育的行列。農業局呼籲，豔紅鹿子百合復育工作極為不易，目前正值結苞開花期間，賞花之餘請民眾務必保持公德心，切勿任意採摘破壞，讓豔紅鹿子百合能持續在原鄉成長茁壯！

(中時電子報)