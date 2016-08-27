法國布基尼爭議沒完 右派擬提案立法

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法國社會因布基尼而起的爭議和分歧延燒3週，最高行政法院今天做出決定，應中止針對布基尼的禁令，但部分市長執意維持禁令，右派政黨也將提案立法。

濱海阿爾卑斯省的盧貝新城（Villeneuve-Loubet）市長魯卡（Lionnel Luca）於5日首先禁止婦女在海灘穿著布基尼（burkini），他隸屬右派的共和黨（LR）。

接著有超過30個城市跟進，陸續禁止在海灘穿布基尼。布基尼是一種全身泳裝，僅露出臉部和手腳，通常是穆斯林婦女穿著。

人權聯盟（LDH）和法國反仇視伊斯蘭團體（CCIF）向法國最高行政法院（Conseil d’Etat）申訴，法院今天做出指標性判例，認定盧貝新城對布基尼的禁令應中止。

法國全國穆斯林委員會（CFCM）表示，最高行政法院做了正確決定，這是「權利和智慧的勝利，利於我們國家不同族群的共存」。

但魯卡仍表示，他不會撤回禁令，而且要等共和黨籍國會議員提案立法。

他說，最高行政法院的決定非但不能平息爭議，反而造成社會更緊張，因此需要立法。他還說，「伊斯蘭化正在法國進行」。

左派的社會黨（PS）籍上科西嘉島（Haute-Corse）西斯可（Sisco）市長比沃尼（Ange-Pierre Vivoni）也說，他會維持禁令。

共和黨發言人拉喜維（Guillaume Larrive）在BFMTV電視台表示，共和黨將於9月國民議會開議後提案立法，確保市長的禁令能執行，「伊斯蘭主義者想讓共和國走回頭路，但應該是共和國讓伊斯蘭主義者後退」。1050827

(中央社)