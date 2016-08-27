愛旅行》搭「公主遊輪」品美食、賞美景、看精彩表演

公主遊輪隆重推出「盛世公主號」。（業者提供）

辛勞工作一陣子，總要給自己一個假期慰勞辛苦的自己！除了搭飛機外，也可以來搭遊輪旅遊，讓旅行更有意義！「公主遊輪」近日宣布將於中國部署旗下首艘全新奢華旗艦遊輪—盛世公主號（Majestic Princess），並揭幕該遊輪的整體設計、服務細節及特色。盛世公主號將在中國運營全年航季，為賓客帶來國際化的奢華遊輪體驗。

盛世公主號（Majestic Princess）定位為專家級奢華遊輪，不僅是公主遊輪專為亞洲市場量身定制的首艘遊輪，同時也是公主遊輪船隊中最新、最奢華的遊輪。她的到來將全新定義中國奢華遊輪旅行。盛世公主號（Majestic Princess）將於2017年7月從上海母港出發，隨後將開啟首次航季，前往亞洲眾多目的地，探訪日韓眾多熱門港口。

公主遊輪總裁珍•斯瓦茲（Jan Swartz）表示：「盛世公主號在中國的首次發表再次展示了公主遊輪持續深耕亞洲市場的承諾。我們將持續投資、創新並加強產業合作。50多年來，我們致力於經營全球遊輪旅行並精益求精。今天，我們將在此傾情呈獻盛世公主號，全面翻新奢華遊輪旅行的定義，為此我們深感自豪。」

“全球旅遊專家“公主遊輪，以旗下17艘現代遊輪的成功運營經驗，在「全球美食」、「尊享服務」、「典雅設計」、「賓客體驗」、「優質睡眠」、「娛樂愉悅節目」及「在地化服務」等體驗項目全面升級，一場專家級的奢華遊輪體驗將盛世公主號（Majestic Princess）上淋漓盡致地展現。內容包括：

專家級全球美食—盛世公主號（Majestic Princess）的廚師們均接受過最為專業的培訓，並擁有豐富的行業經驗。他們將在船上20個餐廳和酒吧為賓客提供品種豐富的國際風味美食及本地特色佳餚。作為全球珍饈大師，公主遊輪連續多年榮膺《美食與美酒》頒發的“美食愛好者最佳遊輪“稱號。 除了皇家公主號和帝王公主號的熱門餐食體驗未來將登上盛世公主號（Majestic Princess），更有兩家全新特色餐廳同步入駐。這些特色餐廳與美食服務包括：

new觀瀾軒中式餐廳，由拉斯維加斯永利酒店“永利”中餐廳前主廚理查德•陳（Richard Chen）聯合打造（該餐廳是北美唯一一家獲頒米其林星級的中餐廳）。觀瀾軒以精致的中式美食體驗為特色，佐以絕美海景和現代設計，演繹主廚理查德•陳的經典粵式菜餚。

new法式小館（Le Bistrot），位於充滿活力的中庭廣場內，提供休閒法式家常料理，並佐以現代風味。賓客宛如置身於真正的巴黎小館內，可盡享傳統的砂鍋蝸牛、燴牛舌、蘑菇燉肉以及法棍麵包、麵包片、餡餅等法式糕點。

專屬的星光主廚餐桌巧妙利用燈光幕簾裝飾，為賓客打造引人入勝的難忘用餐體驗。

屢獲殊榮的美式牛排“皇冠海鮮牛排餐廳”將供應上等牛肉、羊排和海鮮。

阿非列德披薩餐廳，以公主遊輪屢獲殊榮的主廚阿非列德·馬爾齊（Alfredo Marzi）命名，供應經典的義大利和招牌那不勒斯風味披薩（被評為海上“最佳風味披薩”），以及焗烤義大利麵、特色開胃菜和甜點。

環球美食自助餐廳將提供全天候豐富美食。在長達130公尺的自助餐台，賓客可盡享地中海風味菜餚、特色義大利麵食區、豐富田園沙拉、水果或全新設立的“中西融合”風味小吃專區。另外，糕點屋供應各類廣受歡迎的中式點心，如蛋塔、奶蛋糕、肉鬆麵包，以及經典的西方及歐洲糕點和丹麥麵包。

專家級尊享服務—公主遊輪以卓越的賓客服務享譽世界，其國際化的專業船員均來自五星級酒店、奢華度假村以及全球各大遊輪公司，且均經過“公主賓客尊享服務”的深入培訓。亞洲賓客將體驗到他們帶來的專業、貼心、真誠的服務。

專家級典雅設計—盛世公主號（Majestic Princess）內部裝飾從時尚、藝術和歷史中汲取靈感，以精緻和時尚為賓客營造環遊世界的視覺體驗。由金屬、玻璃和鑲嵌木制品打造的內室設計精緻高雅，為熱衷於奢華遊輪的賓客帶來典雅享受。船上的主要特色設計有歐式大理石、馬賽克瓷磚地板、拋光木製品和華麗的元素材料。位於客房走廊的豪華定製地毯以花卉圖案彰顯中國的優美、典雅和欣欣向榮。位於主餐廳入口處的手工小毯產自香港太平地毯集團，其花卉圖案與走廊地毯遙相輝映。

專家級賓客體驗—賓客將體驗到海上天空步道—國內首創的海上全透明玻璃海景步道和海景酒吧，可暢享花式調酒和絕佳海景。位於遊輪中心的中庭廣場全天上演現場娛樂表演。華麗宏偉的中庭廣場被公主遊輪全球最大的奢華精品店環繞（共計約1100平方公尺），出售卡地亞、寶格麗、蕭邦等奢華品牌。購物後，賓客可以漫步中庭廣場，或前往精緻餐廳或酒吧，感受豐富的沉浸式船上體驗。

專家級優質睡眠—逾80%以上的艙房配備私人陽台，所有艙房均配備全新公主奢享床墊—由經美國醫藥委員會專業認證的睡眠博士邁克爾•布魯斯（Michael Breus）量身定制，其中奢華棉麻織物床品是由加拿大設計師坎迪絲•奧爾森（Candice Olson）為“公主優質睡眠計劃”打造。

專家級娛樂愉悅節目—將為賓客奉上兩場別具風格的拉斯維加斯風情秀—愛在遊樂園(Fiera)與奇妙旅程（Fantastic Journey），都深受公主遊輪全球賓客的喜愛。這些音樂秀耗資超過六百萬美元，由世界級的歌舞演員呈獻最為精心編排的節目、配以精美服飾和先進的海上多媒體舞台技術。星空露天電影院擁有中國市場上最大的遊輪螢幕，而聲光水舞秀也是公主遊輪業內首創。

專家級在地服務—以上海為母港的盛世公主號（Majestic Princess）無疑將為賓客帶來專家級國際化體驗的同時，從多元面向打造更多原汁原味的中華風情：從美食美酒方面的龍蝦與點心吧、筷樂麵吧、清香閣、海景露台鮮飲吧，到海上豪華KTV包廂，以及設有自動麻將桌的遊藝沙龍。這充分彰顯出公主遊輪致力於為出國旅行的大中華區賓客提供賓至如歸的遊輪體驗和在地化服務。

目前，盛世公主號（Majestic Princess）正在義大利備受贊譽的芬坎蒂尼（Fincantieri）造船廠中建造。2017年7月，將從上海母港開啟中國首航，搭載3,560名賓客，前往日韓眾多精彩目的地。此前，2017年4月4日將從義大利出發，開始環遊歐洲之旅。2017年5月14日，盛世公主號（Majestic Princess）將從巴塞隆納再次啟程，途經杜拜、新加坡及其他亞洲地區，最終抵達全新母港上海。

台灣秋季航程：黃金公主攜手東方文華 提供超值奢華套裝

在台灣，11噸豪華遊輪黃金公主號（Golden Princess）與台北頂級奢華指標台北文華東方酒店攜手合作，針對9月航次推出超值奢華方案：

凡訂購從基隆港出發的「沖繩、石垣島、宮古島5天」航程，搭配台北文華東方酒店一晚（限兩人一室），即可享有33,900元起的超值套裝優惠價，還可享有早鳥優惠第2人最高減１萬。航次限定出發日期為9/4.11.18.25台北文華東方酒店限定入住日期為：9/3.8.10.15.17.22.24.29、10/1.6（每日限定10間）

(中時電子報)