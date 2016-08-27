101前董座宋文琪丈夫 遭爆婚外情孩子已15歲

前裕隆集團副執行長徐善可（左）、前101董事長宋文琪（右）。（本報系資料照）

前101董事長宋文琪與丈夫徐善可是商界有名的金童玉女，不過現在卻傳出家醜，徐善可19年前外遇生子，兒子現在已經15歲了。外遇對象徐女27歲時認識徐善可，交往1年懷孕後以人工流產拿掉孩子，於2001年二度懷孕產下一子，2016年徐女提告確定親子關係，希望能讓兒子認祖歸宗。

徐善可的妻子是101前董事長宋文琪，女強人形象深植人心，2人民國66年結婚至今，育有一子一女。今日出刊的《蘋果日報》報導，徐善可1997年在餐會上認識徐女，兩人交往一年後徐女發現懷孕，但那時想衝事業，先把孩子拿掉，2003年宋文琪得知丈夫婚外情後要求徐女跟丈夫分手，並吵著要離婚，徐善可最後給了徐女600萬元支票希望暫緩婚外情風暴。

徐女昨日帶著身著運動輕裝的兒子現身受訪，拿著當初的親子鑑定及徐善可當年抱著兩人愛子的照片，向媒體表示當初因為與徐善可的地下情曝光，徐給了她一張600萬元支票，後來她用這筆錢開了一家公司獨自養活兒子，近年來因為身體不好，想請徐善可擔負照顧的責任，一審法官雖確認父子關係，但徐善可拋棄兒子監護權，法官最後判決徐善可不用負擔兒子監護權與費用，徐女表示將要再上訴。

(中時電子報)